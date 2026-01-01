bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Приятел на Мохамед Салах влиза в затвора

Приятел на Мохамед Салах влиза в затвора

Съотборникът на Мохамед Салах в египетския национален отбор - Рамадан Собхи, бе осъден на една година затвор във връзка с дело за измама, съобщават местни медии.

Собхи, който е бивш футболист на английските Стоук Сити и Хъдърсфийлд, беше арестуван през юли след завръщането си от Турция, където клубния му тим Пирамидс имаше предсезонен лагер.

Наказанието

Обвиненията към 28-годишния нападател са за "фалшифициране на официални документи и явяване на друго лице на изпити от негово име в частен институт по туризъм и хотелиерство в Гиза, Централен Египет".

Наказателният съд осъди и втори обвиняем на една година принудителен труд. По случая има един оправдан човек, както и друг с наложена 10-годишна присъда, но той е в неизвестност.

Рамадан Собхи е изправен и пред четиригодишно лишаване от състезателни права, след като нарушения на антидопинговите разпоредби бяха потвърдени от Спортния арбитражен съд.

Нападателят има 37 мача за националния отбор на Египет.

