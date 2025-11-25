Ще сложи ли край Жозе Моуриньо на антирекорда си?

Ожесточена битка на дъното – тъжно, но факт. Два от най-големите грандове в Европа - Аякс и Бенфика, се изправят един срещу друг в търсене на първата си точка в Шампионската лига. Двата легендарни отбора са единствените с нулев актив през тази кампания.

Антирекордът на Моуриньо

Назначаването на легендарния Жозе Моуриньо начело в Бенфика със сигурност не даде желания ефект - тимът остава непобеден на местно ниво, но в Европа има три поредни поражения без отбелязан гол.

Снимка: Reuters

За португалеца гостуването на Аякс е шанс да сложи край на своя антирекорд – ако отново загуби, това ще бъдат четири поредни неуспеха в Шампионската лига, което би било първи такъв случай в кариерата му като мениджър.

В 154-те си мача в турнира Моуриньо никога не е имал толкова слаб период, като сегашната серия вече е най-дългата му поредица от загуби в Шампионската лига. Фактът, че Бенфика играе като гост, може да се окаже късметлийски, тъй като „орлите“ имат положителен баланс в последните девет участия в турнира – 5 победи и 4 поражения.

Снимка: Reuters

Трудностите на Аякс

Положението не е никак розово и в Амстердам. Без постоянен треньор Аякс започва да губи надежда за класиране в Шампионската лига чрез Ередивизи. През уикенда тимът претърпя унизителна домакинска загуба от Екселсиор - четвърто поражение в последните шест мача вкъщи (1 победа, 1 равенство). След уволнението на Джон Хейтинга, временният треньор Фред Грим не успя да впечатли – с две поражение в двата си мача.

Снимка: Reuters

Сега му предстои тежката задача да обърне безплодната кампания на Аякс в Шампионската лига, където вече има 4 поражения. С тези 4, амстердамският гранд е в серия от 7 последователни загуби в турнирите на УЕФА, тяхната най-дълга серия в историята.

История

Това е 10-ата среща между тези два клуба в турнирите на УЕФА. Аякс води в преките сблъсъци с четири победи срещу две за Бенфика. Португалският отбор обаче спечели последната среща, побеждавайки с 1:0 в Амстердам във втория мач от осминафиналите на Шампионската лига през сезон 2021/22.

Снимка: Reuters

