Ще успее ли ПАОК без Кирил Десподов в Лига Европа?

ПАОК приема Селта Виго в плейофната фаза на Лига Европа но без капитана на българския национален отбор Кирил Десподов в редиците си. Това ще бъде втори сблъсък между двата отбора този сезон в турнира, първият завършил със загуба на гърците с 1:3 в Испания.

Контузията на Десподов е сериозна

Мускулната контузия на Кирил Десподов се оказва по-сериозна от очакваното. Треньорът на ПАОК Разван Луческу обяви, че българското крило ще отсъства между три и четири седмици.

Десподов получи травмата при мача срещу Арис на 8 февруари и бе заменен принудително. Първоначалните очаквания бяха за по-бързо възстановяване, но това няма да се случи.

Скорошна форма

ПАОК завърши 17-и в основната фаза – на точка зад Селта (16-и), което лиши гърците от предимството да играят реванша у дома. Кампанията им беше колеблива (3 победи, 3 равенства, 2 загуби), но у дома тимът е стабилен – без загуба във всички турнири през сезон 2025/26 (16 победи, 5 равенства). През уикенда направи 0:0 с лидера в гръцкото първенство АЕК.

Все пак ПАОК помни загубата с 1:3 от Селта в Испания по-рано в турнира и вероятно ще търси аванс преди реванша.

Селта се завърна в Европа в труден момент. Равенството 1:1 срещу Цървена звезда в последния кръг беше част от серия без победа, която вече е пет мача (3 равенства, 2 загуби). През уикенда тимът направи 2:2 с Еспаньол.

Испанците имат само една победа в последните си шест гостувания в Лига Европа (3 равенства, 2 загуби), което поставя под въпрос шансовете им да вземат преднина преди реванша.

Един срещу друг

Единственият предишен сблъсък между двата тима беше по-рано в турнира. ПАОК победи Реал Бетис в основната фаза и подобри баланса си срещу испански отбори този век (2 победи, 2 равенства, 3 загуби).

Селта обаче е в серия от четири поредни победи срещу гръцки съперници.