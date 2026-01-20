Ще види ли зор Арсенал отново на "Сан Сиро"?

Шампионската лига изправя двата отбора с най-добра защита в турнира до момента. Интер посреща лидера в класирането Арсенал в повторение на мача им от груповата фаза миналия сезон.

История и статистика

Тогава "нерадзурите" побеждават е минималното 1:0 след гол от дузпа на Хакан Чалханоглу. Интер все още има да си връща много за онази среща преди 23 години, когато на "Джузепе Меаца" домакините губят катастрофално с 1:5.

Снимка: Reuters

Със сигурност, "нерадзурите" ще искат да измият срама от загубения финал в Шампионската лига с 0:5 от ПСЖ, като амбициите са за нов финал. Натам се е запътил и отбора на Арсенал, който вече 20 години не е стигал до тази фаза.

"Артилеристите" са първи в класирането не само в Турнира на богатите, но и във Висшата лига. Също така отборът на Микел Артета е на финал за Купата на лигата.

Снимка: Reuters

Интер също е на върха в Серия А и се е устремил към титлата в италианското първенство, след като миналия сезон я изпусна в последния кръг от Наполи. Вечният съперник Милан обаче диша във врата на 3-кратния носител на Шампионската лига.

Отборът на Кристиан Киву е претърпял една единствена загуба в последните 12 мача - от Ливърпул с 0:1. А Арсенал е допуснал само 2 загуби в последните си 31 мача - зашеметяваща статистика за "топчиите", които този сезон уверено вървят към повече от 1 трофеи.

Снимка: Reuters

Дали лондончани ще продължат със страхотната си серия или Интер отново ще вземе нещата в свой контрол в Минало.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK