Уейн Рууни призна за здравословен проблем

Направи разкритието в ефир

Уейн Рууни призна за здравословен проблем

Уейн Рууни направи шокиращо признание в ефир. Легендата на Манчестър Юнайтед разкри, че е глух с лявото си ухо и сподели за предизвикателствата, пред които е изправен заради здравословния проблем.

Бившият английски национал беше гост в предаването "Зад кулисите - Мач на деня". Той не скри, че състоянието му се отразява и на работата като анализатор.

Рууни никога досега не е говорил публично за глухотата си. Няма и яснота откога изпитва затруднение със слуха. Екс капитанът на "Трите лъва" поиска от член на екипа на Би Би Си да сложи слушалка на дясното му ухо.

Щастлив след дербито

Той, разбира се, беше много доволен от успеха с 2:0 на Юнайтед срещу Сити в дербито на Манчестър от 22-рия кръг на Висшата лига.

"През годините сме виждали толкова много голове на Манчестър Юнайтед точно като този на Мбемо. Топката попадна в Бруно Фернандеш, а Мбемо направи страхотен завършващ удар"

"Какъв старт само за Майкъл Карик. Тази седмица се говори много за двубоя със Сити. Това представяне е най-доброто, което съм виждал от отбор на Юнайтед от много, много време насам.", коментира Рууни.

