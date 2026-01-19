Грешникът за Мароко изля мъката си (ВИДЕО)

Браим Диас изля мъката си след финала за Купата на африканските нации. Крилото, което провали Мароко срещу Сенегал (0:1) с безумно изпълнена дузпа, заяви, че ще му е нужно дълго време, за да се възстанови психически.

26-годишната звезда на Реал Мадрид е съкрушен. Той вече се е извинил на съотборниците си.

"Сърцето ме боли. Мечтаех за тази титла благодарение на цялата ви любов, всяко съобщение, вашата подкрепа, която ме накара да се чувствам сякаш не съм сам. Борих се с всички сили и най-вече с цялото си сърце. Вчера се провалих и поемам пълна отговорност. Извинявам се от все сърце"

"Ще бъде трудно да се възстановя, защото тази рана няма да заздравее лесно, но ще опитам. Не за себе си, а за всички, които вярваха в мен, и за всички, които страдаха редом с мен. Ще продължа да се движа напред, докато един ден не мога да се отплатя за цялата тази любов и да стана източник на гордост за моя марокански народ.", написа Диас в социалните мрежи.

Драмата в Рабат

Сенегал спечели Купата на африканските нации за втори път в историята. Мачът на ст. Мула Абдала в Рабат обаче беше белязан от невиждан цирк.

Скандалът започна в 90+8'. Главният съдия Жан-Жак Нгамбо Нгала (ДР Конго), който преди това беше отменил гол за сенегалците, отсъди дузпа за Мароко, преценявайки, че Малик Диуф е фаулирал Браим Диас.

Решението му предизвика бурна реакция от страна на футболистите на Сенегал. Те наобиколиха рефера и започнаха да го блъскат и да му искат обяснение. Протестът достигна връхната си точка, когато селекционерът Папе Тиау нахлу и призова своите играчи да се прибeрат в съблекалнята. На терена остана само звездата на тима Мане.

Четвърт час по-късно сенегалците се завърнаха, а разконцентрираният Диас изпълни наказателния удар по безумен начин. Слабата му "Паненка" подаде топката право в ръцете на вратаря Едуар Менди.

Победното попадение за Садио Мане и компания отбеляза Папе Гей в 94' на продълженията. Така 5 години по-късно купата отново се насочи към Сенегал.

