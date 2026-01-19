bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Грешникът за Мароко изля мъката си (ВИДЕО)

Браим Диас трудно ще забрави безумната дузпа

Грешникът за Мароко изля мъката си (ВИДЕО)

Браим Диас изля мъката си след финала за Купата на африканските нации. Крилото, което провали Мароко срещу Сенегал (0:1) с безумно изпълнена дузпа, заяви, че ще му е нужно дълго време, за да се възстанови психически.

26-годишната звезда на Реал Мадрид е съкрушен. Той вече се е извинил на съотборниците си.

"Сърцето ме боли. Мечтаех за тази титла благодарение на цялата ви любов, всяко съобщение, вашата подкрепа, която ме накара да се чувствам сякаш не съм сам. Борих се с всички сили и най-вече с цялото си сърце. Вчера се провалих и поемам пълна отговорност. Извинявам се от все сърце"

"Ще бъде трудно да се възстановя, защото тази рана няма да заздравее лесно, но ще опитам. Не за себе си, а за всички, които вярваха в мен, и за всички, които страдаха редом с мен. Ще продължа да се движа напред, докато един ден не мога да се отплатя за цялата тази любов и да стана източник на гордост за моя марокански народ.", написа Диас в социалните мрежи.

Драмата в Рабат

Сенегал спечели Купата на африканските нации за втори път в историята. Мачът на ст. Мула Абдала в Рабат обаче беше белязан от невиждан цирк.

Скандалът започна в 90+8'. Главният съдия Жан-Жак Нгамбо Нгала (ДР Конго), който преди това беше отменил гол за сенегалците, отсъди дузпа за Мароко, преценявайки, че Малик Диуф е фаулирал Браим Диас.

Решението му предизвика бурна реакция от страна на футболистите на Сенегал. Те наобиколиха рефера и започнаха да го блъскат и да му искат обяснение. Протестът достигна връхната си точка, когато селекционерът Папе Тиау нахлу и призова своите играчи да се прибeрат в съблекалнята. На терена остана само звездата на тима Мане.

Четвърт час по-късно сенегалците се завърнаха, а разконцентрираният Диас изпълни наказателния удар по безумен начин. Слабата му "Паненка" подаде топката право в ръцете на вратаря Едуар Менди.

Победното попадение за Садио Мане и компания отбеляза Папе Гей в 94' на продълженията. Така 5 години по-късно купата отново се насочи към Сенегал.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

скандал финал сенегал извинение купа на африканските нации мароко дузпа Браим Диас безумна грешникът изля мъката

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Дано татко се гордее с мен: Жорди Кройф ще спасява Аякс

Дано татко се гордее с мен: Жорди Кройф ще спасява Аякс
Меси разочарова. Ето къде и кога смята да се пенсионира!

Меси разочарова. Ето къде и кога смята да се пенсионира!

Кучето на Гришо и Ейса се сдоби с уникален пуловер (СНИМКА)

Кучето на Гришо и Ейса се сдоби с уникален пуловер (СНИМКА)

"Починалият" ММА боец от катастрофата със сина на Кадиров: Не ме погребвайте!
Спортен нюзрум, еп. 102: Спасяването на редник Хуан

Спортен нюзрум, еп. 102: Спасяването на редник Хуан

Последни новини

Кристиано Роналдо спечели война за близо 10 млн. евро

Кристиано Роналдо спечели война за близо 10 млн. евро
Ето къде да гледате Барселона, Байерн и Челси! (ВИДЕО)

Ето къде да гледате Барселона, Байерн и Челси! (ВИДЕО)
Дано татко се гордее с мен: Жорди Кройф ще спасява Аякс

Дано татко се гордее с мен: Жорди Кройф ще спасява Аякс
Да се подготвим: По-бедни от нас ли са Индонезия, Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис?

Да се подготвим: По-бедни от нас ли са Индонезия, Соломоновите острови и Сейнт Китс и Невис?
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV