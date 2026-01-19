Кристиано Роналдо спечели война за близо 10 млн. евро

Кристиано Роналдо спечели делото, което водеше срещу Ювентус. От италианския гранд претендираха, че звездата на Ал Насър трябва да им върне 9.8 млн. евро.

Роналдо се раздели с "бианконерите" през 2021 г., за да се завърне в Манчестър Юнайтед. Тогава очакваше 19.6 млн. евро под формата на заплати, чието плащане беше замразено по време на пандемията с коронавирус.

5-кратният носител на "Златната топка" предприе съдебни действия срещу "Старата госпожа" през 2023 г. Година по-късно Спортният арбитражен съд постанови, че Ювентус трябва да плати половината от сумата - 9.8 млн. евро.

Впоследствие клубът обжалва, но решението, което излезе днес, e в полза на Роналдо. Ювентус ще покрие и съдебните разноски.

Сумата вече е била платена и заложена във финансовия отчет за сезон 2023/2024, така че няма да се отрази на настоящия баланс на Ювентус.

Трофеите го обичат

КР7 подписа с Ювентус на 7 октомври 2018 г. с трансфер от Реал Мадрид на стойност 117 млн. евро. Записа 101 гола и 28 асистенции в 134 мача.

Той стана шампион на Италия през 2018/2019 и 2019/2020, спечели веднъж Купата на страната през 2020/2021 и два пъти Суперкупата - през 2018 и 2020 г. Година по-късно Юнайтед го взе за 17 млн. евро.

