Кристиано Роналдо спечели война за близо 10 млн. евро

Побеждава и извън терена

Кристиано Роналдо спечели делото, което водеше срещу Ювентус. От италианския гранд претендираха, че звездата на Ал Насър трябва да им върне 9.8 млн. евро.

Роналдо се раздели с "бианконерите" през 2021 г., за да се завърне в Манчестър Юнайтед. Тогава очакваше 19.6 млн. евро под формата на заплати, чието плащане беше замразено по време на пандемията с коронавирус.

5-кратният носител на "Златната топка" предприе съдебни действия срещу "Старата госпожа" през 2023 г. Година по-късно Спортният арбитражен съд постанови, че Ювентус трябва да плати половината от сумата - 9.8 млн. евро.

Впоследствие клубът обжалва, но решението, което излезе днес, e в полза на Роналдо. Ювентус ще покрие и съдебните разноски.

Сумата вече е била платена и заложена във финансовия отчет за сезон 2023/2024, така че няма да се отрази на настоящия баланс на Ювентус.

Трофеите го обичат

КР7 подписа с Ювентус на 7 октомври 2018 г. с трансфер от Реал Мадрид на стойност 117 млн. евро. Записа 101 гола и 28 асистенции в 134 мача.

Той стана шампион на Италия през 2018/2019 и 2019/2020, спечели веднъж Купата на страната през 2020/2021 и два пъти Суперкупата - през 2018 и 2020 г. Година по-късно Юнайтед го взе за 17 млн. евро.

