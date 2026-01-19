Спортен нюзрум, еп. 102: Спасяването на редник Хуан

Трансферен прозорец, студен вятър и драми в родния футбол - януари е!

А понеделникът значи, че е време за Спортен нюзрум!

Левски и трансферите

Днес от 13:00 ч. в студиото ще обсъдим всички трансферни саги, в които се забърка Левски. Избяга ли наистина Око-Флекс от Ботев?

Ще успеят ли "сините" да спасят Хуан Переа от Локомотив Пловдив?

И какво още да очакваме!

Снимка: levski.bg

И още

Поглед и към ЦСКА, които са в опасна близост до... ЦСКА 1948 на лагера си.

Няма как да пропуснем и големия успех на Тервел Замфиров и Радослав Янков на Световната купа по сноуборд в Банско!

Снимка: bgnes

