Спортен нюзрум, еп. 102: Спасяването на редник Хуан

Трансферен прозорец, студен вятър и драми в родния футбол - януари е!
А понеделникът значи, че е време за Спортен нюзрум!
Днес от 13:00 ч. в студиото ще обсъдим всички трансферни саги, в които се забърка Левски. Избяга ли наистина Око-Флекс от Ботев?
Ще успеят ли "сините" да спасят Хуан Переа от Локомотив Пловдив?
И какво още да очакваме!
Поглед и към ЦСКА, които са в опасна близост до... ЦСКА 1948 на лагера си.
Няма как да пропуснем и големия успех на Тервел Замфиров и Радослав Янков на Световната купа по сноуборд в Банско!
Гледайте ни!
