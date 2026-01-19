Гьозтепе на Мъри продължава с победите (ВИДЕО)

Гьозтепе на Станимир Стоилов продължава с победите в Турция! "Жълто-червените" постигнаха трети пореден шампионатен успех, след като спечелиха с 3:1 срещу Ризеспор у дома в мач от 18-ия кръг.

На ст. Гюрсел Аксел тимът на българския треньор поведе в 39' чрез Новатус Мироши. Съперникът изравни след час игра, когато Казим Лачи бе точен от дузпа, но Гьоз-Гьоз възстанови аванса си в 63' с попадение на Арда Куртулан.

В 67' екс защитникът на ЦСКА 1948 Елитон получи жълт картон и ще пропусне следващия двубой за тима на Мъри.

Осем минути преди изтичането на редовното време Ефкан Бекироглу оформи крайното 3:1 в полза на Гьозтепе.

Вече традиция

Така Гьозтепе спази традицията, вкарвайки 3 гола в пети пореден сблъсък с Ризеспор. Серията започва с 3:3 през 2023 г., като следват 3:0 през 2024 г. и 3:6 и 3:0 през миналата година.

С трите точки отборът от Измир се утвърди в Топ 4 с актив от вече 35 - 8 зад лидера и действащ шампион Галатасарай. Ризеспор, за който цял мач изигра бившият голмайстор на ЦСКА Али Соу, остава 12-и с 18 точки.

На Гьозтепе предстои тежко гостуване на гранда Фенербахче - втори на точка зад водача, докато Ризеспор приема 10-ия Аланияспор.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK