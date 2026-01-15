bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Спортен нюзрум, еп. 101: Горчиво футболно вино (ВИДЕО)

Обсъждаме последните новини от Левски, ЦСКА и Лудогорец

Спортен нюзрум, еп. 101: Горчиво футболно вино (ВИДЕО)

Новата седмица започва с нова порция трансфери в българския футбол. В епизод 101 на "Спортен нюзрум" обсъдихме последните новини от Левски, ЦСКА и Лудогорец.

Битката за титлата у нас през погледа на благодетеля на хегемона от Разград - Кирил Домусчиев и по какъв начин Левски взе Око-Флекс.

Спортен нюзрум, еп. 99: Сираков сам в Левски!

Кой трябва да е Спортист №1 на България за 2025 г. - експертните мнения на Веселин Маринов и Вили Вуцов.

И още много - на btvsport.bg и в YouTube канала на bTV Media Group.

Спортен нюзрум, еп. 100: Кой трябва да е номер 1?
