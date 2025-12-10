Сити излъга Реал, Холанд с нов рекорд на "Бернабеу"

Манчестър Сити завладя „Бернабеу“! "Гражданите" надвиха Реал Мадрид с 2:1 след обрат, а Арлинг Холанд постави нов рекорд в Шампионската лига.

Какво се случи?

Още в първите минути Реал Мадрид създаде няколко много добри положения, но така и не успя да изпрати топката зад Джанлуиджи Донарума до 28'. Тогава защитата на Манчестър Сити най-после се пропука.

Алваро Карерас отне топката в центъра и след две подавания тя стигна до Родриго в наказателното поле, който с прецизен удар отбеляза от малък ъгъл.

Снимка: Reuters

Бразилският ас на „кралете“ прекъсна кошмарната си серия от 36 мача без попадение – най-дългата за играч на Реал Мадрид в историята на клуба.

Преднината на „лос бланкос“ обаче трая само 7 минути. След карамбол в наказателното поле Нико О’Райли отбеляза от по-малко от метър пред голлинията.

Рекордът на Холанд

В 42' Антонио Рюдигер задържа Арлинг Холанд в наказателното поле. Първоначално Клеман Тюрпен не реагира, но секунди по-късно беше повикан да прегледа ситуацията. Той имаше нужда от едно-единствено повторение, за да отсъди дузпа в полза на „гражданите“, а Холанд не се поколеба и отбеляза 55-ото си попадение в Шампионската лига.

Норвежецът постави нов рекорд: днешният двубой беше неговият 50-и като титуляр в Шампионската лига, в които е отбелязал 51 гола - най-много от всеки друг играч в турнира при същия брой стартове.

Снимка: Reuters

В края на първата част Сити можеше да поведе с два гола, но невероятното двойно спасяване на Тибо Куртоа съхрани надеждите на домакините.

Втората част започна с поредно блестящо спасяване на Куртоа. Въпреки резултата и допуснатите два гола, играч на мача за Реал безспорно беше белгийският страж. Всяко едно от шестте му спасявания можеше да доведе до ново попадение за „гражданите“.

Снимка: Reuters

Атаката на Реал разочарова през второто полувреме. Единственият чист шанс за домакините се откри пред Ендрик, който удари напречната греда с глава в 85'.

