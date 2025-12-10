Сити излъга Реал, Холанд с нов рекорд на "Бернабеу"

Манчестър Сити завладя „Бернабеу“! "Гражданите" надвиха Реал Мадрид с 2:1 след обрат, а Арлинг Холанд постави нов рекорд в Шампионската лига.
Още в първите минути Реал Мадрид създаде няколко много добри положения, но така и не успя да изпрати топката зад Джанлуиджи Донарума до 28'. Тогава защитата на Манчестър Сити най-после се пропука.
Алваро Карерас отне топката в центъра и след две подавания тя стигна до Родриго в наказателното поле, който с прецизен удар отбеляза от малък ъгъл.
Бразилският ас на „кралете“ прекъсна кошмарната си серия от 36 мача без попадение – най-дългата за играч на Реал Мадрид в историята на клуба.
Преднината на „лос бланкос“ обаче трая само 7 минути. След карамбол в наказателното поле Нико О’Райли отбеляза от по-малко от метър пред голлинията.
В 42' Антонио Рюдигер задържа Арлинг Холанд в наказателното поле. Първоначално Клеман Тюрпен не реагира, но секунди по-късно беше повикан да прегледа ситуацията. Той имаше нужда от едно-единствено повторение, за да отсъди дузпа в полза на „гражданите“, а Холанд не се поколеба и отбеляза 55-ото си попадение в Шампионската лига.
Норвежецът постави нов рекорд: днешният двубой беше неговият 50-и като титуляр в Шампионската лига, в които е отбелязал 51 гола - най-много от всеки друг играч в турнира при същия брой стартове.
В края на първата част Сити можеше да поведе с два гола, но невероятното двойно спасяване на Тибо Куртоа съхрани надеждите на домакините.
Втората част започна с поредно блестящо спасяване на Куртоа. Въпреки резултата и допуснатите два гола, играч на мача за Реал безспорно беше белгийският страж. Всяко едно от шестте му спасявания можеше да доведе до ново попадение за „гражданите“.
Атаката на Реал разочарова през второто полувреме. Единственият чист шанс за домакините се откри пред Ендрик, който удари напречната греда с глава в 85'.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK