След 2191 дни Моуриньо най-после спечели мач от Шампионска лига!

Бенфика надви Аякс като гост

След 2191 дни Моуриньо най-после спечели мач от Шампионска лига!
Reuters

Жозе Моуриньо най-накрая сложи край на антирекорда си! След 6 последователни загуби в Шампионската лига с Бенфика и Тотнъм, Специалния най-после записа успех в Tурнира на богатите. „Орлите“ надделяха над Аякс с 2:0 като гости и записаха първи точки в кампанията тази година.

Моуриньо постигна седмата си победа в Шампионската лига срещу Аякс, като само Пеп Гуардиола (8 срещу Шахтьор Донецк) и Карло Анчелоти (8 срещу Ливърпул) са печелили по-често срещу един съперник в турнира.

Гол на сезона?

Бенфика откри резултата още в 6' с феноменален удар от ждроп. Самюел Дал отбеляза един от головете на сезона и даде ранна преднина на „орлите“ - първо попадение за отбора в Шампионската лига от първия кръг насам.

Голът падна след изпълнение на корнер, като това беше 17-ият от общо 34 гола (50%), които Аякс е допуснал във всички турнири този сезон, дошъл след статично положение (6 от корнери, 3 от непреки свободни удари и 8 от дузпи).

Снимка: Reuters

След гола през първото полувреме нямаше много екшън, като защитата на гостите беше безупречна. Бенфика допусна едва един точен удар към вратата си преди почивката, а домакините от Амстердам изглеждаха беззъби в атака. В 15' Вангелис Павлидис имаше шанс да удвои преднината, но гъркът не успя да уцели вратата.

Втора част

Снимка: Reuters

Втората част не беше по-различна от първата. Бенфика контролираше събитията на терена, а в края на редовното време Леандро Барейро подпечата победата за „орлите“.

С първата си победа за този сезон в Шампионската лига, Бенфика се доближава до 24-ото място, което осигурява класиране в елиминационната фаза, докато Аякс остава единственият отбор с нулев актив в турнира тази кампания.

Снимка: Reuters

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Аякс и Бенфика

Аякс
Аякс
0 : 2
Бенфика
Бенфика
62%
Притежание на топката
38%
5
Точни удари
8
2
Неточни удари
3
48
Опасни атаки
35
15
Нарушения
8
10
Корнери
4
Засади
4-1-4-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Johan Cruijff Arena

Състави

1
6 37 15 5
4
43 18 8 11
25
14
8 18 10
20 5
17 4 30 26
1
Витезслав Ярош 1 Витезслав Ярош
Твои Регер 6 Твои Регер
Йосип Шутало 37 Йосип Шутало
Юри Баас 15 Юри Баас
Оуен Уайндал 5 Оуен Уайндал
Ко Итакура 4 Ко Итакура
Райън Бунида 43 Райън Бунида
Дейви Клаасен 18 Дейви Клаасен
Кенет Тейлър 8 Кенет Тейлър
Мика Марсел Годс 11 Мика Марсел Годс
Уоут Вегхорст 25 Уоут Вегхорст
Анатолий Трубин 1 Анатолий Трубин
Амар Дедич 17 Амар Дедич
Антонио Силва 4 Антонио Силва
Николас Отаменди 30 Николас Отаменди
Самуел Дал 26 Самуел Дал
Ричард Риос 20 Ричард Риос
Енцо Баренечеа 5 Енцо Баренечеа
Фредрик Аурснес 8 Фредрик Аурснес
Леандро Барейро 18 Леандро Барейро
Георгий Судаков 10 Георгий Судаков
Вангелис Павлидис 14 Вангелис Павлидис
Тагове:

аякс шампионска лига жозе моуриньо бенфика антирекорд

