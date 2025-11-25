След 2191 дни Моуриньо най-после спечели мач от Шампионска лига!

Жозе Моуриньо най-накрая сложи край на антирекорда си! След 6 последователни загуби в Шампионската лига с Бенфика и Тотнъм, Специалния най-после записа успех в Tурнира на богатите. „Орлите“ надделяха над Аякс с 2:0 като гости и записаха първи точки в кампанията тази година.

Моуриньо постигна седмата си победа в Шампионската лига срещу Аякс, като само Пеп Гуардиола (8 срещу Шахтьор Донецк) и Карло Анчелоти (8 срещу Ливърпул) са печелили по-често срещу един съперник в турнира.

Бенфика откри резултата още в 6' с феноменален удар от ждроп. Самюел Дал отбеляза един от головете на сезона и даде ранна преднина на „орлите“ - първо попадение за отбора в Шампионската лига от първия кръг насам.

Голът падна след изпълнение на корнер, като това беше 17-ият от общо 34 гола (50%), които Аякс е допуснал във всички турнири този сезон, дошъл след статично положение (6 от корнери, 3 от непреки свободни удари и 8 от дузпи).

След гола през първото полувреме нямаше много екшън, като защитата на гостите беше безупречна. Бенфика допусна едва един точен удар към вратата си преди почивката, а домакините от Амстердам изглеждаха беззъби в атака. В 15' Вангелис Павлидис имаше шанс да удвои преднината, но гъркът не успя да уцели вратата.

Втора част

Втората част не беше по-различна от първата. Бенфика контролираше събитията на терена, а в края на редовното време Леандро Барейро подпечата победата за „орлите“.

С първата си победа за този сезон в Шампионската лига, Бенфика се доближава до 24-ото място, което осигурява класиране в елиминационната фаза, докато Аякс остава единственият отбор с нулев актив в турнира тази кампания.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Аякс и Бенфика