Специалния срещу "Кралете": Лисабон отново ще полудее (ВИДЕО)

След кратка пауза любимите ни вечери вечери с Шампионската лига се завръщат отново. Сега е време за плейофите. И какво по-хубаво от това, да гледаме повторение на сблъсъка, който ни остави без думи.
На терена ще излязат два отбора, които вече са свързани с една от най-лудите истории от настоящия сезон в Шампионската лига. Реал Мадрид се връща на мястото, където преди по-малко от месец беше сразен.
На 28 януари, в последния мач от груповата фаза, се случи нещо, което дори най-върлите фенове не могат да си помислят. Бенфика посрещна Реал Мадрид на "Ещадио да Луж" в Лисабон за един последен опит да си проправи път към плейофите. "Белия балет" пък задължително трябваше да грабне трите точки, за да си подпечата директен билет за осминафиналите.
Водени от бившия треньор на Реал Мадрид - Жозе Моуриньо, "орлите" започнаха срещата силно. Въпреки това Килиан Мбапе откри резултата за Реал. Това не уплаши Бенфика, а само мотивира футболистите, които вкараха 3 гола и обърнаха мача. Мбапе обаче отново имаше думата за 2:3.
До 90-ата минута този резултат не устройваше нито един от двата отбора - Бенфика беше извън топ 24, а Реал - извън топ 8. В добавеното време на срещата обаче "Кралския клуб" остана с 9 души на терена, защото Раул Асенсио и Родриго си изкараха червени картони.
И така в последните секунди на мача при един свободен удар, Моуриньо взе нестандартното решение да изпрати вратаря Анатолий Трубин в наказателното поле на Реал в търсене на гол. Това наглед нестандартно решение се оказа миг на гениалност, след като украинският страж се извиси в пеналтерията и заби топката във вратата на своя колега Тибо Куртоа - 4:2 за Бенфика.
Веднага след това той се озова в прегръдките на всички свои съотборници, а Жозе Моуриньо, типично в своя "специален" стил, бягаше по тъч линията, радвайки се като малко дете. В цялата тази еуфория прозвуча и последния съдийски сигнал, който сложи край на приказката, която Бенфика сътвори и за която дълго ще се говори.
"Орлите" не само се класираха за плейофите, а и попречиха на 15-кратния носител на Шампионската лига да продължи към осминафиналите. Иронично, жребият отреди отново тези два отбора да премерят сили в плейофния кръг.
Сега Реал Мадрид отново пътува до Португалия, за да си отмъсти. Жозе Моуриньо и компания обаче ще бъдат подготвени да залостят своята крепост и да се отбраняват със зъби и нокти, за да може отново да се радват на подобен триумф.