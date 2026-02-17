bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Специалния срещу "Кралете": Лисабон отново ще полудее (ВИДЕО)

Бенфика отново посреща Реал Мадрид в битка за място на осминафиналите

След кратка пауза любимите ни вечери вечери с Шампионската лига се завръщат отново. Сега е време за плейофите. И какво по-хубаво от това, да гледаме повторение на сблъсъка, който ни остави без думи.

На терена ще излязат два отбора, които вече са свързани с една от най-лудите истории от настоящия сезон в Шампионската лига. Реал Мадрид се връща на мястото, където преди по-малко от месец беше сразен.

Гол в 90+8' на вратаря класира Бенфика напред и изхвърли Реал от топ 8 (ВИДЕО)

Магичната вечер

На 28 януари, в последния мач от груповата фаза, се случи нещо, което дори най-върлите фенове не могат да си помислят. Бенфика посрещна Реал Мадрид на "Ещадио да Луж" в Лисабон за един последен опит да си проправи път към плейофите. "Белия балет" пък задължително трябваше да грабне трите точки, за да си подпечата директен билет за осминафиналите.

Снимка: Reuters

Водени от бившия треньор на Реал Мадрид - Жозе Моуриньо, "орлите" започнаха срещата силно. Въпреки това Килиан Мбапе откри резултата за Реал. Това не уплаши Бенфика, а само мотивира футболистите, които вкараха 3 гола и обърнаха мача. Мбапе обаче отново имаше думата за 2:3.

До 90-ата минута този резултат не устройваше нито един от двата отбора - Бенфика беше извън топ 24, а Реал - извън топ 8. В добавеното време на срещата обаче "Кралския клуб" остана с 9 души на терена, защото Раул Асенсио и Родриго си изкараха червени картони.

Снимка: Reuters

И така в последните секунди на мача при един свободен удар, Моуриньо взе нестандартното решение да изпрати вратаря Анатолий Трубин в наказателното поле на Реал в търсене на гол. Това наглед нестандартно решение се оказа миг на гениалност, след като украинският страж се извиси в пеналтерията и заби топката във вратата на своя колега Тибо Куртоа - 4:2 за Бенфика.

Снимка: Reuters

Веднага след това той се озова в прегръдките на всички свои съотборници, а Жозе Моуриньо, типично в своя "специален" стил, бягаше по тъч линията, радвайки се като малко дете. В цялата тази еуфория прозвуча и последния съдийски сигнал, който сложи край на приказката, която Бенфика сътвори и за която дълго ще се говори.

"Орлите" не само се класираха за плейофите, а и попречиха на 15-кратния носител на Шампионската лига да продължи към осминафиналите. Иронично, жребият отреди отново тези два отбора да премерят сили в плейофния кръг.

Снимка: Reuters

Сега Реал Мадрид отново пътува до Португалия, за да си отмъсти. Жозе Моуриньо и компания обаче ще бъдат подготвени да залостят своята крепост и да се отбраняват със зъби и нокти, за да може отново да се радват на подобен триумф.

