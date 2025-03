Суперкомпютърът: Арсенал ще отстрани Реал Мадрид

Арсенал елиминираха ПСВ в 1/8-финалите на Шампионската лига с общ резултат 9:3, като по този начин спечелиха място сред осемте най-добри клуба в Европа за втори пореден сезон. Преди миналия сезон лондонският клуб за последно игра на 1/4-финалите през сезон 2009/10, когато бе елиминиран от Барселона.

Тази година четата на Микел Артета ще се изправи срещу действащия европейски шампион Реал Мадрид, който елиминира Атлетико Мадрид след дузпи.

Двата тима са се срещали два пъти в официални мачове досега - на 1/8-финал в Шампионската лига през сезон 2005/06.

