"Свраките" летят високо в Европа

Нюкасъл продължи впечатляващото си представяне в Шампионската лига, след като се наложи с 2:0 над Атлетик Билбао в мач от четвъртия кръг на основната фаза.

С тази победа английският тим записа трети пореден успех в турнира и направи още една крачка към класиране за елиминациите.

Какво се случи?

След разочароващата загуба от Уест Хем във Висшата лига през уикенда, „свраките“ излязоха пределно мотивирани и стартираха силно срещата на Сейнт Джеймсис Парк. Още в 11' защитникът Дан Бърн откри резултата с прецизен удар с глава след отлично центриране от пряк свободен удар на Кийрън Трипиър.

Ранният гол даде увереност на домакините, но баските не се предадоха и опитаха да отговорят с висока преса и агресивна игра в центъра на терена.

Снимка: Reuters

В края на първото полувреме Жоелинтон имаше отлична възможност да удвои преднината на своя тим, но Унай Симон се намеси решително и спаси удара му. Бразилецът обаче се реваншира малко след почивката. В 49' той вкара второто попадение за Нюкасъл, отново с глава, след прекрасно центриране от Харви Барнс.

Този гол сякаш пречупи гостите от Билбао, които загубиха динамиката си от първата част и трудно създаваха опасности пред вратата на Ник Поуп. Единственото по-сериозно изпитание за английския страж дойде след далечен удар на Нико Серано, който той отрази с отлична намеса.

Снимка: Reuters

Домакините контролираха темпото до края и уверено стигнаха до петата си поредна победа у дома във всички турнири. След този успех Нюкасъл събра 9 точки и се изкачи на шесто място в основната фаза на Шампионската лига, като изглежда в отлична позиция за продължаване към елиминациите.

За Атлетик Билбао ситуацията е сложна – отборът на Ернесто Валверде записа трета загуба в първите си четири мача от турнира и остава с едва 3 точки. Особено тревожен е балансът на баските при гостувания в Европа – пет поражения в последните шест мача.

Снимка: Reuters

