bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

"Свраките" летят високо в Европа

Нова победа в Шампионската лига - този път срещу Атлетик Билбао

Reuters

Нюкасъл продължи впечатляващото си представяне в Шампионската лига, след като се наложи с 2:0 над Атлетик Билбао в мач от четвъртия кръг на основната фаза.

С тази победа английският тим записа трети пореден успех в турнира и направи още една крачка към класиране за елиминациите.

Какво се случи?

След разочароващата загуба от Уест Хем във Висшата лига през уикенда, свраките“ излязоха пределно мотивирани и стартираха силно срещата на Сейнт Джеймсис Парк. Още в 11' защитникът Дан Бърн откри резултата с прецизен удар с глава след отлично центриране от пряк свободен удар на Кийрън Трипиър.

Ранният гол даде увереност на домакините, но баските не се предадоха и опитаха да отговорят с висока преса и агресивна игра в центъра на терена.

Снимка: Reuters

В края на първото полувреме Жоелинтон имаше отлична възможност да удвои преднината на своя тим, но Унай Симон се намеси решително и спаси удара му. Бразилецът обаче се реваншира малко след почивката. В 49' той вкара второто попадение за Нюкасъл, отново с глава, след прекрасно центриране от Харви Барнс.

Този гол сякаш пречупи гостите от Билбао, които загубиха динамиката си от първата част и трудно създаваха опасности пред вратата на Ник Поуп. Единственото по-сериозно изпитание за английския страж дойде след далечен удар на Нико Серано, който той отрази с отлична намеса.

Снимка: Reuters

Домакините контролираха темпото до края и уверено стигнаха до петата си поредна победа у дома във всички турнири. След този успех Нюкасъл събра 9 точки и се изкачи на шесто място в основната фаза на Шампионската лига, като изглежда в отлична позиция за продължаване към елиминациите.

За Атлетик Билбао ситуацията е сложна отборът на Ернесто Валверде записа трета загуба в първите си четири мача от турнира и остава с едва 3 точки. Особено тревожен е балансът на баските при гостувания в Европа пет поражения в последните шест мача.

Снимка: Reuters

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол шампионска лига нюкасъл победа ернесто валверде баски свраки жоелинтон дан бърн Сейнт Джеймсис Парк атлетик билабо

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Беше любимец, стана кошмар: Холанд отново наказа Дортмунд!

Беше любимец, стана кошмар: Холанд отново наказа Дортмунд!
Бивш на Черно море шокира Челси в Баку

Бивш на Черно море шокира Челси в Баку
Ясна е програмата за Евроволей 2026 в София

Ясна е програмата за Евроволей 2026 в София
Моци: Ще станем шампиони – дори по трудния начин

Моци: Ще станем шампиони – дори по трудния начин
Кипър ликува! Пафос с първа победа в Шампионската лига

Кипър ликува! Пафос с първа победа в Шампионската лига

Последни новини

Жозе Моуриньо пак е безпомощен в Шампионската лига

Жозе Моуриньо пак е безпомощен в Шампионската лига
Интер се измъчи с аутсайдер, но остана 100-процентов

Интер се измъчи с аутсайдер, но остана 100-процентов
Брюж спря Барселона, португалец подобри рекорд на Бекъм

Брюж спря Барселона, португалец подобри рекорд на Бекъм
Беше любимец, стана кошмар: Холанд отново наказа Дортмунд!

Беше любимец, стана кошмар: Холанд отново наказа Дортмунд!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV