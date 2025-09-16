Те ли ще са сензацията на сезона в Шампионска лига?

Юнион Сен Жилоа даде заявка, че ще бъде сензацията на сезона в Шампионската лига! Белгийският дебютант победи с 3:1 ПСВ Айндховен като гост в мач от откриващия кръг на основната фаза.

Юнион пристигна на Филипс Стейдиъм със самочувствие след първата титла на страната си от 90 години насам, както и отличен старт на настоящата кампания - серия от 7 двубоя без загуба и 4 поредни "сухи" мрежи.

Домакините навлязоха в срещата с 5 успеха от 6 мача през сезона до момента, но Юнион поведе още в 9', когато Промис Дейвид се разписа от дузпа.

Ануар Аит Ел Хадж удвои аванса на "жълто-сините" в 39', а братът на звездата на Ливърпул Алексис МакАлистър - Кевин, покачи на 3:0 в 81'.

ПСВ стигна до почетно попадение в 90' чрез сина на Марк ван Бомел - Рубен.

Белгийският кошмар

Така ПСВ продължава със слабите резултати срещу белгийци - има само една победа в 9 сблъсъка с представители на Юпилер лигата.

В следващия кръг Юнион ще мери сили с Нюкасъл в историческо домакинство, докато на ПСВ предстои визита на Байер Леверкузен.

