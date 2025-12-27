bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Продават футболен шампион само за 32 евро цента

Наскоро игра срещу Лудогорец

Lap.bg

Един от емблематичните клубове за Грузия - Динамо Батуми, излиза на пазара. При това за символична цена! 

Желаещите да притежават двукратния шампион на страната (2021 и 2023) и носител на Купата на Грузия (1998), трябва да отделят само 1 грузинска лара, която има еквивалент на 62 стотинки или 32 евро цента. 

Естествено, уловка има! 

Криза

Динамо Батуми е обхванат от финансова криза. И според руските медии, където се появи новината, новият собственик трябва да инвестира доста средства, ако иска да запази клуба. 

Необходимо е новият собственик да заяви готовност да похарчи за тима близо 10 млн. евро. 

В момента клубът е собственост на държавата. 

Снимка: Lap.bg

Форма

През изминалия сезон Динамо Батуми завърши в средата на класирането - на 6-о място. През сезона тимът записа 11 победи, 10 равенства и 15 загуби. Така нямаше шанс да се намеси в битката за титлата, която отиде при Иберия. 

През 2024 г. Динамо беше четвърти. 

През сезон 2024/2025 тимът отпадна от Лудогорец в първия кръг на квалификациите за Шампионска лига, като разградчани успяха да преодолеят изоставане с 0:1 в първия мач.

Снимка: Lap.bg

