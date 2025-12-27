bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Легендата Пини Гершон продължава с камповете у нас (ВИДЕО)

Тренировки, въпреки празниците

Неуморният Пини Гершон продължава с камповете, въпреки празници! Израелският специалист и легенда на европейския баскетбол проведе нови интензивни тренировки в столицата.

Завръщането на Гершон в българския баскетбол, като отговарящ за развитието на таланти в него, рязко промени отношението към тренировъчния процес. Още във втория ден на Коледа вместо около трапезите на своите родители, 15-годишните национали вече бяха в тренировъчната зала.

Интерес на подрастващите към кампа не липсваше и днес.

Снимка: bTV

По Коледа стават чудеса, но не чак толкова в родния баскетбол. Някой може би ще се случат на следващата! Като това българските треньори да оценят, че могат да пият вода от извора. В последните два дни по трибуните на зала "Триадица" нямаше треньори, а само родители на талантите.

Кампът на Гершон продължава и утре с момчетата от националния отбор до 18 години.

Снимка: Любомир Асенов, LAP.BG

С България в сърцето и във вените

Пини Гершон е един от великаните в баскетбола в исторически план. Той има и силна житейска история с България. Дядо му по бащина линия е роден в Пловдив и дълги години служи като равин в пловдивската синагога. Това стана повод през 2008 г. една от най-колоритните фигури сред треньорите в баскетбола да стане селекционер на мъжкия национален отбор на България срещу заплата от… 1 евро.

16 години по-късно, Пини се завърна към корените и следвайки сърцето си.

Снимка: Lap.bg

Пини - машина за производство на диаманти

Да обучава млади и жадни за развитие треньори и да ги превръща в топ специалисти на световно ниво. Да предава своите знания и философията си. Това е мисията на живота на Пини Гершон, чийто кръг от звездни възпитаници е широк, колкото земното кълбо. Списъкът е безкраен, а в момента тези хора оглавяват някои от топ клубовете в Европа.

Достатъчно е да споменем: Дейвид Блат, Ерез Еделщайн, Дан Шамир, Одед Каташ, Йоанис Сфайропулос, Ариел Бейт Халахми, Шарон Аврахами и Яков Джино.

Снимка: Lap.bg

Откривателят на баскетболни таланти

Освен да работи и да развива треньори, сърцето на Пини Гершон бие за това да открива баскетболни диаманти от ранна детска възраст и да ги превръща в звезди от световен мащаб, които струват милиони.

За 11 години като професионален мениджър на всички национални отбори на Израел, Гершон успява изцяло да подмени поколенията. Днес, 90% от гръбнака на мъжкия национален отбор е съставен от играчи между 19 и 30-годишна възраст, които са израснали под неговото крило.

А тримата, с които безспорно най-много се гордее са Дени Авдия (роден през 2001 г.), Ям Мадар (роден през 2000 г.) и Тамир Блат (роден през 1997 г.).

Тагове:

България София празници израел легенда баскетбол таланти национален отбор директор пини гершон развитие продължава подрастващи величие Камп кампове

