От детство без футболни обувки до новия №10 на ЦСКА

От угрозата да бъде изпратен в пансион до новия №10 на ЦСКА. Последното попълнение на "армейците" Африд Макс Ебонг Нгоме преминава през редица трудности, за да стане професионален футболист и днес да носи екипа на 31-кратните шампиони на България.

На 26 август 1999 г. в малко познатото по нашите ширини градче – Витебск, се ражда полузащитникът. В семейство на беларускиня и камерунец. Неговите родители се запознават в медицинския университет в града, но не след дълго татко му – Естрела, напуска семейството и поема към Москва. Това оставя Макс единствено в ръцете на майка му – Наталия, която поема ролята да осигури бъдещето му.

Трудностите обаче следват една след друга. Финансовите проблеми са неизменна част от живота на семейството. Реална е и опасността Макс да бъде изпратен в пансион.

"Изживявахме много големи финансови затруднения, задлъжняхме. Спряха тока в апартамента ни. Училището разбра това и изпратиха комисия. Поставиха условие, че ако не решим финансовия проблем и не платим сметките за комунални услуги, ще ме изпратят в пансион. Треньорът ми във Витебск разбра за това, намеси се и ми помогна да замина за Шахтьор Солигорск", спомня си Макс и продължава:

"Не приемах насериозно думите на членовете на комисията, но ако бяха дали конкретен срок вероятно реакцията ми щеше да е различна. Това вероятно бе най-тежката ми житейска ситуация".

Това обаче не е единственият момент в живота на Ебонг, в който семейството му има финансови затруднения. Именно това понякога се оказва и причина да пропуска тренировки, като дори се налага да получи обувки за футбол от своя треньор.

"Не бяхме богати. Понякога нямахме пари, за да ходя на тренировки. Разбирах ситуацият. Играех баскетбол в двора на училището. Спомням си, че моят треньор Владимир Войтехович ми подари обувки, за да мога да тренирам. Веднъж ми помогна и да пътувам за тренировки", споделя Макс.

Той си спомня и кога е получил първите си собствени обувки.

"Бях на около 12, когато ги купих. Струваха около 150 рубли по днешните пари (б.р. 2019). Играх доста време с тях, около две години. Като дете обувките не се износваха бързо, за разлика от сега“.

Футболът е голямата мечта на Макс, но майка му Наталия не вижда нещата по-същия начин. Тя държи малчуганът да спазва дисциплина и не позволява никакви волности. Присъствието на майка му в близост до футболното игрище води до подигравки от неговите приятели.

"Другите деца ми се смееха. Играех навън под наблюдението на майка ми, когато бях на 12 или 13 години. Тя опросто се тревожеше за мен. Казвах й, че ще отида сам, защото ме е срам. Първоначално ме пускаше, но по-късно се оказа, че стои и ме наблюдава зад едно дърво. Баба ми ме караше да си лягам в 22:00 ч., спомня си Макс, който има обяснение за ситуацията:

"Страхуваше се, защото бях по-малък. Брат й – Сергей Еременко е бил професионален футболист и е видяла как той се контузва. Затова се страхуваше да играя футбол. Когато треньорът Валери Шаворов дойде в нашето училище, не ме приеха, но Войтехович вече ме бе взел“.

Вижда за последно баща си през 2008 г.

Липсата на баща му не оказва влияние на Макс. Той определя своя дядо като човек за пример.

"Не тая лоши чувства към татко ми. За последно се видяхме през 2008 г., когато с майка ми отидохме до Москва, Русия, за да се видим, останахме там 4 дни и си говорихме. След това се разделихме. Отново, без лоши чувства. Да кажем, че дядо ми винаги ми е бил като баща", споделя Макс през 2019 г.

Ебонг още като малък импровизира много на терена и по време на периода си в Солигорск опитва да копира финтовете на Зидан и тези на Неймар. Бразилецът обаче е големият му идол.

"Видях го как играе още като дете и веднага го харесах. Не се страхува от нищо на терена. Той прави каквото си поиска. Все едно е на двора в училището. Не мисля, че дори се изнервя преди мачове. Харесвам футболиста Неймар, а не това, което е извън терена", казва новият халф на ЦСКА.

Трудният му път е изобразен и по тялото му чрез татуировки. Една от първите му е в чест на неговата майка – ликът на Дева Мария.

"Посветена е на майка ми. На лявата ми ръка е ликът на Дева Мария. Направих си я, когато бях на 19, така че майка ми реагира спокойно", казва Макс.

Всеки успех в кариерата си Футболист №1 на Беларус за 2023 запечатва и на тялото си. Предстои да разберем дали някоя от новите му татуировки няма да бъде посветена на ЦСКА.

