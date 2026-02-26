Гаджето на Григор Димитров в битка с депресия и тялото си

В Седмицата за осведоменост за хранителните разстройства, подкрепена от National Eating Disorders Association (NEDA), гаджето на най-добрия ни тенисист Григор Димитров – Ейса Гонсалес – изля душата си в откровен пост в Instagram, отправяйки силно послание към всички, които водят тиха битка със себе си.

Докато започва нов режим заради работен ангажимент, тя признава, че моментът я е върнал към едно дълбоко и болезнено усещане – колко нестабилно може да бъде чувството за собственото ти тяло и как, като на влакче на ужасите, можеш да се чувстваш несигурен в кожата си. И колко дълго може да продължи тази битка.

Болката започва рано – след смъртта на баща ѝ. Мъката прераства в депресия, а депресията – в компулсивно хранене.

"На 13 години бях качила 15 килограма почти за една нощ"

„През по-голямата част от живота ми връзката с тялото ми беше сложна. Започна в ранна възраст, след внезапната смърт на баща ми, когато се справях с депресията, като се хранех компулсивно – опитвайки се да успокоя болката, която не бях преработила. На 13 години бях качила 15 килограма почти за една нощ, борейки се едновременно с мъка, пубертет и объркване.

Снимка: Instagram

На 15 години внезапно се озовах в полезрението на обществеността. Всеки образ беше анализиран, всеки детайл – критикуван, а всички сякаш имаха мнение – за тялото ми, за това коя съм и коя трябва да бъда. Това ниво на контрол естествено подхранваше дълбока дисморфия (синдром на изкривеното огледало).

Станах обсебена – постоянно се претеглях, измервах стойността си в килограми и се питах дали загубата на още ще накара хората да ме харесват или ще ме накара аз самата да се харесвам.“

Одобрението, което очаква, така и не идва

„То така и не дойде. Вместо това мненията се умножиха. Това, което смятах за сила – да се оформям в това, което другите искат – се възприемаше като слабост. Поддадох се на шума и се почувствах по-празна от всякога.“

Най-ценният урок от този болезнен път е осъзнаването колко мощен може да бъде умът – и в разрушението, и в изграждането.

„Единственото нещо, което научих от всичко това, е колко мощен може да бъде умът и колко много можем да се променим, когато насочим волята си в правилната посока. Същата енергия, която влагате, за да се свиете или да се приспособите към стандарта, може да бъде използвана, за да изградите това, което наистина мечтаете да бъдете.

Снимка: Instagram

Днес, като пораснала жена, избирам себе си. Това не беше лесно пътуване и то все още продължава. С времето, докато тялото ми носеше тежестта на преживяванията ми и ми „говореше“, приоритетите ми се промениха. Силата му сега служи на различна цел.“

Тялото ѝ вече не е враг

„Станах дълбоко отдадена на това да давам любов на тялото си – да го подхранвам с грижа и уважение. Гордея се с това къде съм и с упоритата работа, която беше необходима, за да разчупя старите модели.

Надявам се, че всеки, който чете това, знае, че да избереш себе си и да уважаваш тялото си по правилния начин е много по-смислено, отколкото да се опитваш да бъдеш харесван от другите. Не обичам да се преструвам, че пътят е приключил – той е труден и сложен. Но никога не е твърде късно“, не крие емоциите си мексиканката.