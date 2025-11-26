bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тотнъм излиза за отмъщение срещу европейския шампион

Тотнъм излиза за отмъщение срещу европейския шампион
Reuters

ПСЖ и Тотнъм се изправят един срещу друг за втори път този сезон в сблъсък, в който и двата тима ще се борят със зъби и нокти за място сред осемте най-добри в Шампионската лига.

От предишната им среща Тотнъм е с горчив привкус и сега „шпорите“ ще търсят реванш за изгубената Суперкупа.

Снимка: Reuters

Суперкупата

По-рано тази година ПСЖ и Тотнъм се изправиха за първи път в историята си в официален мач – във финала за Суперкупата на Европа в ролята си на носители на двете най-престижни европейски клубни отличия.

А Тотнъм имаше за какво да съжалява. „Шпорите“ водеха с 2:0 до 85-ата минута, когато тимът на Луис Енрике натисна педала и след късна драма успя да стигне до равенство в редовното време. При дузпите парижани се наложиха с 4:3 и изтръгнаха трофея, спечелвайки първата Суперкупа в историята на френския футбол.

Снимка: Reuters

Говорейки за европейски отличия, може би ще ви изненада фактът, че Тотнъм води на ПСЖ по брой европейски трофеи. Освен Суперкупата, парижани имат още три отличия - Купа на носителите на национални купи (1995/96), Интертото (2001) и Шампионска лига (2024/25).

Във витрината на Тотнъм пък откриваме пет значими европейски трофея - Купа на носителите на национални купи (1962/63), три Купи на УЕФА/Лига Европа (1971/72, 1983/84 и 2024/25) и Англо-италианска купа на лигата (1971).

Снимка: Reuters

Моментна форма

ПСЖ навлиза в двубоя с впечатляваща форма в турнира - шест победи в последните си седем мача и средно по 3.6 гола на среща, като единственото им поражение дойде срещу Байерн. След нова убедителна победа в Лига 1 парижани изглеждат уверени в защитата на авторитета си на европейската сцена.

Снимка: Reuters

Тотнъм, макар и непобеден в груповата фаза (2 победи и 2 равенства) и с три сухи мрежи, пристига след тежка загуба с 1:4 от Арсенал. Лондончани са спечелили само един от последните си седем мача като гост в Шампионската лига, което поставя сериозни въпросителни преди сблъсъка.

Снимка: Reuters

История

Исторически ПСЖ има отрицателен баланс срещу английските клубове – 14 победи в 39 мача и 16 загуби. Въпреки това в последните шест срещи с английски отбори парижани могат да се похвалят с четири победи.

Тотнъм пък е непобеден в последните си три мача срещу френски представители в Шампионската лига (2 победи и 1 равенство) и няма поражение в последните осем мача от груповата фаза на турнира (4 победи и 4 равенства). В допълнение, клубът от Северен Лондон е запазил пет сухи мрежи в последните си седем мача в турнирите на УЕФА.

Снимка: Reuters

ПСЖ
срещу
Тотнъм
26.11.2025 22:00
