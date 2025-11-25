bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона

Суперталантът на „сините“ Естевао с феноменален гол

Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона
Reuters

Три отменени попадения не попречиха на Челси да отнесе Барселона. Лондончани спечелиха с 3:0 над гостите от Испания в петия кръг от Шампионската лига.

В мача ярко блестеше не звездата на Ламин Ямал, а тази на неговия връстник в състава на домакините - Естевао.

Снимка: Reuters

Бразилецът се нареди до Килиан Мбапе и Арлинг Холанд като третия тийнейджър, който отбелязва гол в първите си три старта в Шампионската лига.

Лудата първа част

Шеметно начало на сблъсъка и истинска мъжка игра между двата отбора! Два отменени гола, червен картон, пропуски и автогол.

Още в 4-ата минута топката опъна мрежата на Барселона. Енцо Фернандес шокира гостите след разбъркване в наказателното поле, но попадението бе отменено заради игра с ръка на Уесли Фофана при подаването към аржентинеца.

Снимка: Reuters

Секунди след това играта се пренесе пред другата врата, където Феран Торес, останал очи в очи с Роберт Санчес, не успя да уцели вратата и пропусна златен шанс да открие резултата.

Челси със сигурност имаше основания да се чувства ощетен от късмета. В средата на първата част ново попадение на Енцо Фернандес беше отменено. Аржентинецът пак се разписа след статично положение, но този път голът не бе зачетен поради засада.

Снимка: Reuters

Очевидно не беше писано Челси да вкара гол, затова Барселона го направи вместо тях… в собствената си врата. Лондончани откриха резултата в 27-ата минута след нелеп автогол на Жул Кунде. След остро центриране в наказателното поле топката се удари няколко пъти в краката на французина и Алехандро Балде, преди да попадне в мрежата.

Полувремето за гостите завърши по най-лошия начин - не само с допуснат гол, а и с червен картон. Роналд Араухо продължи традицията си от изгонвания във важни мачове за Барселона, след като получи втори жълт картон за грубо влизане срещу Марк Кукурея. Уругваецът бе изгонен и на осминафиналите през сезон 2023/24.

Снимка: Reuters

Втора част

Второто полувреме започна така, както и първото - с отменен гол за Челси. За трети път в мача попадение на "сините" бе анулирано.

В 55-ата минута обаче неизбежното се случи. Младата звезда на домакините Естевао получи перфектно подаване от Рийс Джеймс, премина с лекота през Пау Кубарси и прати топовен изстрел в близкия ъгъл.

Снимка: Reuters

В 73-ата минута Челси сложи точка на спора. След страхотна контраатака Лиъм Делап отбеляза първия си гол в турнира и направи резултата класически.

С тази победа Челси навлиза в Челната четворка, докато Барселона се свлича до 15-а позиция във временното класиране.

Челси постигна най-голямата си победа над Барселона в Турнира на богатите, като стана едва третият отбор, който побеждава каталунците поне пет пъти в турнира след Байерн Мюнхен (10) и Пари Сен Жермен (6).

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Явно лисицата, появила се на стадиона преди началото на мача, наистина донесе късмет на наставника на Челси Енцо Мареска. Италианецът премина в клуба след успешен период с Лестър, където спечели Чемпиъншип. Прозвището на бившия му тим е именно "лисиците".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Статистики за двубоя от Шампионска лига между Челси и Барселона

Челси
Челси
3 : 0
Барселона
Барселона
56%
Притежание на топката
44%
12
Точни удари
3
3
Неточни удари
2
48
Опасни атаки
22
18
Нарушения
12
4
Корнери
0
6
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stamford Bridge

Състави

1
27 29 23 3
24 25
41 8 49
7
9
10 16 7
24 21
23 4 5 3
13
Робърт Санчес 1 Робърт Санчес
Мало Густо 27 Мало Густо
Уесли Фофана 29 Уесли Фофана
Тревох Чалоба 23 Тревох Чалоба
Кукурела 3 Кукурела
Рийс Джеймс 24 Рийс Джеймс
Мойсес Кайседо Корозо 25 Мойсес Кайседо Корозо
Estêvão 41 Estêvão
Хоакин Фернандес 8 Хоакин Фернандес
Алехандро Ферейра 49 Алехандро Ферейра
Педро Нето 7 Педро Нето
Джоан Гарсия 13 Джоан Гарсия
Жул Кунде 23 Жул Кунде
Роналд Араухо 4 Роналд Араухо
Пау Кубарси Паредес 5 Пау Кубарси Паредес
Алехандро Балде Мартинес 3 Алехандро Балде Мартинес
Ерик Гарсия 24 Ерик Гарсия
Френки де Йонг 21 Френки де Йонг
Ламине Ямал Насрауи Ебана 10 Ламине Ямал Насрауи Ебана
Фермин Лопес Марин 16 Фермин Лопес Марин
Феран Торес 7 Феран Торес
Робърт Левандовски 9 Робърт Левандовски
Тагове:

челси барселона шампионска лига стамфорд бридж разгром Естевао 30 отменени голове

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Галатасарай остана с празни ръце насред Истанбул

Галатасарай остана с празни ръце насред Истанбул
Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес

Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес
Заедно към върха: Волейболната федерация награди легенди (ВИДЕО)

Заедно към върха: Волейболната федерация награди легенди (ВИДЕО)
След 2191 дни Моуриньо най-после спечели мач от Шампионска лига!

След 2191 дни Моуриньо най-после спечели мач от Шампионска лига!

Последни новини

Ювентус измъкна 3 точки от преспите на Бодьо

Ювентус измъкна 3 точки от преспите на Бодьо
Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд

Байер развали юбилея на Гуардиола и Холанд
Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес

Реал излъга Апоел пред погледа на Хулио Веласкес
Отиде си голямо име в родния спорт

Отиде си голямо име в родния спорт
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV