Три отменени гола не спряха Челси да прегази Барселона

Три отменени попадения не попречиха на Челси да отнесе Барселона. Лондончани спечелиха с 3:0 над гостите от Испания в петия кръг от Шампионската лига.

В мача ярко блестеше не звездата на Ламин Ямал, а тази на неговия връстник в състава на домакините - Естевао.

Бразилецът се нареди до Килиан Мбапе и Арлинг Холанд като третия тийнейджър, който отбелязва гол в първите си три старта в Шампионската лига.

Лудата първа част

Шеметно начало на сблъсъка и истинска мъжка игра между двата отбора! Два отменени гола, червен картон, пропуски и автогол.

Още в 4-ата минута топката опъна мрежата на Барселона. Енцо Фернандес шокира гостите след разбъркване в наказателното поле, но попадението бе отменено заради игра с ръка на Уесли Фофана при подаването към аржентинеца.

Секунди след това играта се пренесе пред другата врата, където Феран Торес, останал очи в очи с Роберт Санчес, не успя да уцели вратата и пропусна златен шанс да открие резултата.

Челси със сигурност имаше основания да се чувства ощетен от късмета. В средата на първата част ново попадение на Енцо Фернандес беше отменено. Аржентинецът пак се разписа след статично положение, но този път голът не бе зачетен поради засада.

Очевидно не беше писано Челси да вкара гол, затова Барселона го направи вместо тях… в собствената си врата. Лондончани откриха резултата в 27-ата минута след нелеп автогол на Жул Кунде. След остро центриране в наказателното поле топката се удари няколко пъти в краката на французина и Алехандро Балде, преди да попадне в мрежата.

Полувремето за гостите завърши по най-лошия начин - не само с допуснат гол, а и с червен картон. Роналд Араухо продължи традицията си от изгонвания във важни мачове за Барселона, след като получи втори жълт картон за грубо влизане срещу Марк Кукурея. Уругваецът бе изгонен и на осминафиналите през сезон 2023/24.

Втора част

Второто полувреме започна така, както и първото - с отменен гол за Челси. За трети път в мача попадение на "сините" бе анулирано.

В 55-ата минута обаче неизбежното се случи. Младата звезда на домакините Естевао получи перфектно подаване от Рийс Джеймс, премина с лекота през Пау Кубарси и прати топовен изстрел в близкия ъгъл.

В 73-ата минута Челси сложи точка на спора. След страхотна контраатака Лиъм Делап отбеляза първия си гол в турнира и направи резултата класически.

С тази победа Челси навлиза в Челната четворка, докато Барселона се свлича до 15-а позиция във временното класиране.

Челси постигна най-голямата си победа над Барселона в Турнира на богатите, като стана едва третият отбор, който побеждава каталунците поне пет пъти в турнира след Байерн Мюнхен (10) и Пари Сен Жермен (6).

Явно лисицата, появила се на стадиона преди началото на мача, наистина донесе късмет на наставника на Челси Енцо Мареска. Италианецът премина в клуба след успешен период с Лестър, където спечели Чемпиъншип. Прозвището на бившия му тим е именно "лисиците".

