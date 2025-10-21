Време за реванш: Ще успее ли Леверкузен да спре ПСЖ? (ВИДЕО)

Годината за ПСЖ се очертава да бъде златна. След като спечелиха първа в историята си Шампионска лига, парижани бяха избрани и за най-добрия отбор в света от ФИФА. Луис Енрике бе награден за най-добър треньор, а Усман Дембеле - спечели "Златната топка".

Рицарите от "Парк де Пренс" започнаха защитата на трофея в Турнира на богатите с две победи срещу Аталанта и Барселона. Следва обаче гостуване на Байер Леверкузен.

За втори път в историята

В исторически план двата отбора са се срещали само през сезон 2014/15, когато играха на 1/8-финал. Тогава ПСЖ спечели с общ резултат 6:1. Интересното тогава е, че и в двата мача "аспирините" си изкарват червен картон, а Златан Ибрахимович вкарва един от най-красивите голове в кариерата си.

On this day, 11 years ago, Zlatan Ibrahimović did this against Bayer Leverkusen!!



No stopping that. pic.twitter.com/VgMtiToBmY — Football Tweet (@Football__Tweet) February 18, 2025

Леверкузен или ПСЖ?

10 години по-късно нещата не изглеждат по-различно. Разликата в класите е очевидна. Леверкузен все още се опитва да напипа твърдата почва, след като през лятото най-добрите футболисти бяха продадени. Без Флориан Вирц, Джереми Фримпонг, Гранит Джака, Йонатан Та и Виктор Бонифейс лицето на отбора е доста променено.

Снимка: Getty Images

Ерик тен Хаг бе назначен за треньор, след като Чаби Алонсо пое Реал Мадрид, но нидерландецът се задържа на поста само за два мача. Сега задачата пред Каспер Хюлманд да върне "аспирините" отново на върха, е доста трудна. А ПСЖ изобщо не е отбор, срещу който да експериментираш.

Също така разликата в цените е огромна. Играчите на ПСЖ са оценени на 1,15 милиарда евро според Transfermarkt, докато тези на Леверкузен - на 426 милиона.

Снимка: Reuters

Най-скъпият играч на "аспирините" е Джарел Куанса - 35 милиона евро. Само за сравнение - четирима от футболистите на френския шампион са почти 3 пъти по-скъпи. Това са Витиня, Жоао Невеш, Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе - 90 млн. Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле е оценен на 100 милиона.

ПСЖ е спечелил шест от последните си седем гостувания в Шампионската лига, включително срещу Ливърпул, Барселона и Арсенал.

Със сигурност, играчът, на когото трябва да се обърне внимание, е Нуно Мендеш. Португалецът е един от най-важните футболисти в състава на ПСЖ и един от главните виновници за успехите през миналия сезон.

Снимка: Reuters

За Леверкузен играчът под пара е Алехандро Грималдо. Испанският национал има 4 гола и 2 асистенции от началото на сезона.

Снимка: Getty Images

Дали германският тим ще успее да спре устрема на ПСЖ или парижани ще вземат скалпа на още един съперник по пътя към трофея в Шампионската лига? Отговорът тази вечер.

Ето и всички мачове за деня:

