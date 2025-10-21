Време за реванш: Ще успее ли Леверкузен да спре ПСЖ? (ВИДЕО)

Годината за ПСЖ се очертава да бъде златна. След като спечелиха първа в историята си Шампионска лига, парижани бяха избрани и за най-добрия отбор в света от ФИФА. Луис Енрике бе награден за най-добър треньор, а Усман Дембеле - спечели "Златната топка".
Рицарите от "Парк де Пренс" започнаха защитата на трофея в Турнира на богатите с две победи срещу Аталанта и Барселона. Следва обаче гостуване на Байер Леверкузен.
За втори път в историята
В исторически план двата отбора са се срещали само през сезон 2014/15, когато играха на 1/8-финал. Тогава ПСЖ спечели с общ резултат 6:1. Интересното тогава е, че и в двата мача "аспирините" си изкарват червен картон, а Златан Ибрахимович вкарва един от най-красивите голове в кариерата си.
Леверкузен или ПСЖ?
10 години по-късно нещата не изглеждат по-различно. Разликата в класите е очевидна. Леверкузен все още се опитва да напипа твърдата почва, след като през лятото най-добрите футболисти бяха продадени. Без Флориан Вирц, Джереми Фримпонг, Гранит Джака, Йонатан Та и Виктор Бонифейс лицето на отбора е доста променено.
Ерик тен Хаг бе назначен за треньор, след като Чаби Алонсо пое Реал Мадрид, но нидерландецът се задържа на поста само за два мача. Сега задачата пред Каспер Хюлманд да върне "аспирините" отново на върха, е доста трудна. А ПСЖ изобщо не е отбор, срещу който да експериментираш.
Също така разликата в цените е огромна. Играчите на ПСЖ са оценени на 1,15 милиарда евро според Transfermarkt, докато тези на Леверкузен - на 426 милиона.
Най-скъпият играч на "аспирините" е Джарел Куанса - 35 милиона евро. Само за сравнение - четирима от футболистите на френския шампион са почти 3 пъти по-скъпи. Това са Витиня, Жоао Невеш, Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе - 90 млн. Носителят на "Златната топка" Усман Дембеле е оценен на 100 милиона.
ПСЖ е спечелил шест от последните си седем гостувания в Шампионската лига, включително срещу Ливърпул, Барселона и Арсенал.
Със сигурност, играчът, на когото трябва да се обърне внимание, е Нуно Мендеш. Португалецът е един от най-важните футболисти в състава на ПСЖ и един от главните виновници за успехите през миналия сезон.
За Леверкузен играчът под пара е Алехандро Грималдо. Испанският национал има 4 гола и 2 асистенции от началото на сезона.
Дали германският тим ще успее да спре устрема на ПСЖ или парижани ще вземат скалпа на още един съперник по пътя към трофея в Шампионската лига? Отговорът тази вечер.
Ето и всички мачове за деня:
Арсенал
срещу
Атлетико Мадрид
21.10.2025 22:00
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Арсенал и Олимпиaкос
61%
Притежание на топката
39%
Стадион:
Emirates Stadium
Състави
1
4
2
6
49
8
36
23
11
14
19
9
10
22
56
32
14
20
45
5
3
88
1
Дейвид Рая
4
Бен Уайт
2
Уилям Салиба
6
Габриел
49
М. Луис-Скели
8
Мартин Одегаард
36
Мартин Зубименди
23
Микел Мерино
11
Мартинели
14
Виктор Гьокерес
19
Леандро Тросар
88
Константинос Цолакис
20
Костиня
45
Панайотис Рецос
5
Лоренцо Пирола
3
Франсиско Ортега
32
С. Хезе
14
Дани Гарсия
10
Гелсън Мартинс
22
Чикиньо
56
Даниел Поденс
9
Аюб Ел Кааби
Срещата по минути
90+2′
Букайо Сака отбеляза гол!
Габриел Строца получи жълт картон
90′
Габриел Строца влезе на мястото на Чикиньо
86′
Христос Музакитис влезе на мястото на С. Хезе
86′
Джулиан Бианконе е сменен от Панайотис Рецос
86′
78′
Деклан Райс получи жълт картон
Lorenzo Scipioni влезе на мястото на Дани Гарсия
75′
75′
Кристианска комар е сменен от Габриел
73′
Букайо Сака е сменен от Леандро Тросар
73′
Еберечи Езе влезе на мястото на Мартинели
Мехди Тареми влезе на мястото на Гелсън Мартинс
62′
61′
Жълт картон за Мартин Зубименди
58′
Жълт картон за Габриел
58′
Jurriën Timber влезе на мястото на Бен Уайт
58′
Деклан Райс е сменен от Микел Мерино
12′
ГООООЛ! Мартинели беше точен за отбора си
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Галатасарай и Ливърпул
33%
Притежание на топката
67%
Стадион:
Състави
1
90
6
42
4
34
99
11
20
53
45
22
30
7
18
38
17
8
5
4
6
1
1
Uğurcan Çakır
90
Вилфред Синго
6
Дейвинсън Санчес
42
Абдулкерим Бардакчи
4
Исмаил Якобс
34
Лукас Торейра
99
Марио Лемина
11
Юнус Акгюн
20
Илкай Гюндоган
53
Баръш Йълмаз
45
Виктор Освенхен
1
Алисън
8
Доминик Собослай
5
Ибрахима Конате
4
Върджил ван Дайк
6
Керкез Милош
38
Райън Грейвънбърч
17
Къртис Джоунс
30
Джереми Фримпонг
7
Ф. Вирц
18
Коди Гакпо
22
Уго Екитике
Срещата по минути
Жълт картон за Къртис Джоунс
90+1′
88′
Жълт картон за Uğurcan Çakır
85′
Еврен Елмалъ влезе на мястото на Баръш Йълмаз
76′
Жълт картон за Исмаил Якобс
76′
Жълт картон за Мауро Икарди
75′
Габриел Сара е сменен от Илкай Гюндоган
Конър Брадли получи жълт картон
73′
72′
Роланд Салай влезе на мястото на Юнус Акгюн
72′
Мауро Икарди е сменен от Виктор Освенхен
Алексис Мак Алистър влезе на мястото на Уго Екитике
68′
Мохамед Салах е сменен от Коди Гакпо
62′
Александър Исак е сменен от Райън Грейвънбърч
62′
Конър Брадли влезе на мястото на Джереми Фримпонг
62′
61′
Жълт картон за Абдулкерим Бардакчи
Георги Мамардашвили е сменен от Алисън
56′
Райън Грейвънбърч получи жълт картон
45+3′
36′
Жълт картон за Марио Лемина
16′
Виктор Освенхен спечели дуела с вратаря.
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Ливърпул и Атлетико Мадрид
56%
Притежание на топката
44%
Стадион:
Anfield
Състави
1
30
5
4
26
38
8
11
7
18
9
22
7
20
8
4
23
14
24
15
21
13
1
Алисън
30
Джереми Фримпонг
5
Ибрахима Конате
4
Върджил ван Дайк
26
Андрю Робъртсън
38
Райън Грейвънбърч
8
Доминик Собослай
11
Мохамед Салах
7
Ф. Вирц
18
Коди Гакпо
9
Александър Исак
13
Ян Облак
14
Йоренте
24
Робин Льо Норманд
15
Клеман Ленглет
21
Хави Галан
20
Г. Симеоне
8
П. Ривас
4
Конър Галахър
23
Николас Гонсалес
22
Джакомо Распадори
7
Антоан Гризман
Срещата по минути
e изгонен с директен червен картон
90+4′
Д. Симеоне e изгонен с директен червен картон
90+3′
90+2′
ГООООЛ! Върджил ван Дайк беше точен за отбора си
86′
Керкез Милош е сменен от Андрю Робъртсън
Йоренте отбеляза гол!
81′
Marc Pubill е сменен от Николас Гонсалес
77′
74′
R. Ngumoha влезе на мястото на Ф. Вирц
70′
Конър Брадли получи жълт картон
Александър Сьорлот е сменен от Антоан Гризман
61′
Нахуел Молина влезе на мястото на Конър Галахър
61′
58′
Уго Екитике е сменен от Александър Исак
58′
Конър Брадли е сменен от Джереми Фримпонг
58′
Алексис Мак Алистър влезе на мястото на Коди Гакпо
Коке е сменен от Джакомо Распадори
53′
Жълт картон за Клеман Ленглет
45+4′
ГООООЛ! Йоренте беше точен за отбора си
45+3′
Робин Льо Норманд получи жълт картон
31′
6′
Мохамед Салах отбеляза гол!
4′
ГООООЛ! Андрю Робъртсън беше точен за отбора си
Статистики за двубоя от Шампионска лига между Атлетик Билбао и Арсенал
39%
Притежание на топката
61%
Стадион:
San Mamés Barria
Състави
20
14
10
23
36
41
12
3
6
33
1
1
Унай Симон
2
Горосабел
3
Дани Вивиан
4
Айтор Паредес
19
Адама Бойро
18
Микел Яурегизар
6
Микел Весга
7
Алекс Беренгер
8
Oihan Sancet
23
Робърт Наваро
9
Уилямс
1
Дейвид Рая
12
Jurriën Timber
3
Кристианска комар
6
Габриел
33
Рикардо Калафиори
23
Микел Мерино
36
Мартин Зубименди
41
Деклан Райс
20
Нони Мадуеке
14
Виктор Гьокерес
10
Еберечи Езе
Срещата по минути
Жълт картон за Мартин Зубименди
90+1′
Кристиан Норгаард е сменен от Нони Мадуеке
90+1′
Пиеро Хинкапие Рейна е сменен от Рикардо Калафиори
90+1′
ГООООЛ! Леандро Тросар беше точен за отбора си
87′
85′
Жълт картон за Микел Яурегизар
Нони Мадуеке получи жълт картон
84′
81′
Нико Серано е сменен от Унаи Гомес
81′
Алехандро Рего е сменен от Микел Весга
ГООООЛ! Мартинели беше точен за отбора си
72′
Мартинели влезе на мястото на Еберечи Езе
71′
68′
Горка Гурузета влезе на мястото на Oihan Sancet
68′
Юри Берчиче е сменен от Адама Бойро
Леандро Тросар е сменен от Виктор Гьокерес
65′
61′
Унаи Гомес е сменен от Робърт Наваро
Деклан Райс получи жълт картон
7′