За кой ще вика Кристиано Роналдо?

Два бивши клуба на португалеца се изправят един срещу друг в Шампионската лига

Getty Images

Кристиано Роналдо е изправен пред дилема! Два от бившите клубове на португалската суперзвезда се изправят един срещу друг в Шампионската лига. Роналдо трябва да реши кой да подкрепи – Спортинг, откъдето започна неговата кариера, или италианската му афера – Ювентус.

В исторически план Спортинг Лисабон не само няма победа срещу Ювентус, но и никога не е постигал успех срещу италиански съперник - в 19 мача балансът на "лъвовете" е 14 загуби и 5 равенства.

Снимка: Getty Images

Ако отбележи 3 гола, Ювентус може да се превърне в първия отбор от Серия "А", който достига границата от 500 попадения в евротурнирите. Това изглежда напълно възможно, тъй като в последните 5 срещи на Ювентус и двата тима са се разписвали, а във всеки от тези мачове е падал гол още в първите десет минути.

Рокадата в Торино

Снимка: Getty Images

Натоварената седмица за Ювентус завърши успешно – „бианконерите“ записаха две поредни победи след раздялата с Игор Тудор. В събота те надвиха Кремонезе с 2:1 в дебюта на Лучано Спалети начело на тима.

Сега пред опитния специалист стои следващата голяма задача – да прекъсне серията от 4 поредни мача без победа в Шампионската лига (2 равенства и 2 загуби) – най-дългата за клуба от 2013 г. насам. С едва 2 точки от 3 срещи през този сезон Юве започва кръга извън зоната за плейофи.

Снимка: Getty Images

Любопитното е, че Спалети ще бъде третият различен треньор, който ще води отбора в последните 3 домакинства, но формата на Алианц Стейдиъм остава стабилна – Ювентус няма загуба в 10 поредни мача у дома (7 победи и 3 равенства).

Предизвикателството Спортинг

Задачата на Спалети да върне „Старата госпожа“ към добри резултати в Европа изглежда нелека, особено с оглед на отличната форма на противника.

Снимка: Getty Images

Спортинг е в серия от 5 поредни победи и изглежда уверен както в местното първенство, така и в Европа. Тимът започна силно кампанията си в Шампионската лига (2 победи и 1 загуба), като единственото поражение дойде именно на италианска земя – при визитата на Наполи с 1:2 във втория кръг.

Снимка: Getty Images

Това беше и единствената им загуба като гости от февруари насам, но в Шампионската лига Спортинг има доста скромен актив – само една победа в последните 24 гостувания срещу отбори от топ 5 първенствата на Европа (4 равенства и 19 загуби).

Кристиано Роналдо

Снимка: Getty Images

Португалецът започва легендарната си кариера в Лисабон. За 21-кратния шампион на Португалия Роналдо изиграва 31 мача, в които отбелязва 5 гола и подава за още 6.

Снимка: Getty Images

В Ювентус визитката му е далеч по-впечатляваща – за 134 мача Кристиано опъва мрежата 101 пъти и се превръща във футболиста, достигнал 100 попадения с екипа на „бианконерите“ най-бързо в историята на клуба.

