Официално: Цунами във втора турска дивизия

Спечели Купата а България, записа 139 мача и 8 гола във всички турнири за &quot;сините&quot;

Lap.bg

Левски официално се раздели с един от капитаните си Вендерсон Цунами. Бразилският защитник продължава кариерата си в турския Ъгдър, като информацията бе потвърдена от старши треньора Хулио Веласкес преди първата тренировка на тима в неделя.Цунами беше предпоследният останал футболист от състава на сините“, който победи ЦСКА с 1:0 във финала за Купата на България през пролетта на 2022 г. От този отбор на Герена“ вече е останал само Марин Петков, който тогава се появи като резерва в добавеното време.

Бразилецът бе с изтичащ договор, подписан на 11 септември 2023 г.

ПФК Левски трансферира защитника Вендерсон Цунами в турския клуб Ъгдър. Той се присъедини към сините“ на 23 ноември 2021 година и дебютира със синята фланелка на 19 февруари 2022 година. С екипа на Левски записа 139 мача и отбеляза осем гола във всички турнири. Носител е на Купата на България за 2022 година, а от началото на 2024 година бе капитан на отбора.

Защо Веласкес не си е починал? Отговорът ще ви изненада! (ВИДЕО)

Ръководството, спортно-техническият щаб, футболистите и служителите на ПФК Левски благодарят на Цунами за професионализма и всеотдайността му и му пожелават здраве и успехи в личен и професионален план“, добавят от клуба. В Ъгдър Цунами ще бъде съотборник с бившия футболист на Лудогорец Дорин Ротариу, който записа 10 мача за орлите“ през 2021 година. Румънското крило се присъедини към турския клуб през юли миналата година като свободен агент от Анкарагюджю.

Цунами срещу Стоилов

Ъгдър заема седмото място във втора турска дивизия и държи последната плейофна квота за влизане в елита. При евентуална промоция Цунами може да се изправи срещу Станимир Стоилов настоящ треньор на Гьозтепе и човекът, който го привлече в Левски.

В турската втора дивизия играе и българският национал Здравко Димитров, чийто Бодрум е пети в класирането с две точки преднина.

Георги Костадинов: Имаме още много потенциал (ВИДЕО)

 
левски турция станимир стоилов цунами трансфер Гьозтепе второ дивизия Ъгдър

