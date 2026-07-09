БГ Футбол Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Кой е Томас Райс? Германецът, който е пред подпис с Лудогорец Водил е женски отбор, вкарва Бохум в Бундеслигата, изпада с Шалке

Германецът Томас Райс е близо до това да стане новият треньор на Лудогорец. Според информация на журналиста Флориан Плетенберг двете страни вече са постигнали принципна договорка, като остават единствено финалните детайли по договора. Очаква се контрактът да бъде подписан през уикенда и да бъде със срок до лятото на 2028 година.

Посочва че още, че щабът на Райс вече е изцяло уточнен и одобрен, а екипът ще започне работа веднага след официализирането на назначението.

С Бохум в Бундеслигата

Томас Райс е роден на 4 октомври 1973 година във Вертхайм. Като футболист играе основно за Бохум, където записва близо 200 мача, а след края на състезателната си кариера започва треньорския си път в клуба.

След работа в академията и за кратко начело на женския отбор на Бохум, Райс постепенно се изкачва до първия тим. Най-големият му успех идва през сезон 2020/21, когато извежда Бохум до титлата във Втора Бундеслига и връща отбора в германския елит след 11-годишно отсъствие. Година по-късно успява да запази мястото в елита въпреки ограничения бюджет.

Престои в Шалке и Турция

През октомври 2022 година Райс поема Шалке 04 в изключително тежък момент. Въпреки че не успява да предотврати изпадането на "кралскосините", работата му получава положителни оценки заради подобрената игра на отбора в края на сезона.

След престоя си в Гелзенкирхен германецът поема турския Самсунспор. Начело на тима остава година и половина, преди двете страни да се разделят през февруари 2026 година.

Какъв стил предпочита?

Райс е известен като треньор, който държи на дисциплината, високата интензивност и добрата организация в защита. Отборите му се отличават с агресивен пресинг, бърз преход към атака и компактна игра без топка. Най-често използва системите 4-3-3 и 4-2-3-1.

Предизвикателството в Разград

Ако назначението бъде официализирано, една от първите задачи пред Райс ще бъде подготовката на Лудогорец за участието в европейските клубни турнири. Българският шампион ще се включи в квалификациите на Лигата на конференциите, където целта отново ще бъде достигане до основната фаза на турнира.

Райс ще наследи на поста Пер-Матиас Хьогмо, след като норвежкият специалист се раздели с клуба след края на сезона. Назначаването на германеца би било поредният опит на разградчани да върнат отбора на нивото, което дълги години му осигури доминираща роля в българския футбол.