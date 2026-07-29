Лига на Конференциите Публикувано в Андрей Романов Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Атанас Илиев: Бях сигурен, че ще вкарам (ВИДЕО) Аз съм играл много мачове, в които съм бил последна дузпа, каза нападателят на ЦСКА 1948

Авторът на победната дузпа за ЦСКА 1948 срещу Спартак Търнава - Атанас Илиев, заяви, че е бил много уверен преди изпълнението, тъй като не му е за първи път да слага точка на спора.

"Чувството е прекрасно, много се радвам, че успяхме да победим. Два мача не си отбелязахме, изпуснахме доста ситуации. Късметът при дузпите беше за нас, радвам се, че отбелязах последната - решаващата", сподели Илиев след класирането за третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите.

"Имаше леко напрежение, особено като се влезе в продълженията. Който беше допуснал гол, грешката щеше да е фатална. Мачът се изигра отговорно и дисциплинирано, това беше ключът днес"

Без напрежение

"Вчера след тренировка бихме по няколко дузпи. Аз изпуснах, но бях сигурен, че ще я вкарам днес. Сами видяхте за какво става въпрос"

Снимка: Lap.bg

"Аз съм играл много мачове, в които съм бил последна дузпа. Не беше нещо ново. При мен нямаше напрежение, бях сигурен, че ще бия със сила в средата и няма как да спаси"

"Ще се радвам да е Панатинайкос, всички знаят какъв хубав стадион имат, ще се получи битка, ще има много зрители.", каза още нападателят на ЦСКА 1948.