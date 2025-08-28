Да изчезнеш за 100 секунди! Арда не издържа!

Арда загуби с 1:2 от Ракув плейофа реванш от Лига на конференциите, игран в Кърджали и напусна третия по сила турнира в Европа след общ резултат от 1:3.

Отборът на Александър Тунчев трябваше да заличава гол пасив от първия двубой в Полша след грубата грешка на Феликс Ебоа Ебоа, която доведе до попадение във вратата на Анатолий Господинов.

Ранен гол прекърши домакините

Само обаче след 100 секунди на "Арда Арена" всичко сякаш приключи за тима от Родопите. Джелал Хюсеинов изчисти с глава центриране от левия фланг, но топката попадна право на крака на Петер Барат, позиционирал се на пенталтерията. Последва силен удар, който рикошира в крак на защитник и излъга Господинов.

В 25' Серкан Юсеин получи добро подаване в наказателното поле на гостите, обърна се и нанесе удар, но вратарят на шампиона на Полша за сезон 2022/23 Качпер Треловски бе на ниво.

В добавеното време на първата част домакините имаха претенции за дузпа заради игра с ръка на футболист на Ракув, но главният съдия подмина ситуацията.

В 57' Зоран Арсенич извърши нарушение срещу Димитър Велковски в наказателното поле и съдията Игор Паяч не се поколеба да отсъди най-тежкото наказание във футбола. Влезлият на почивката Антонио Вутов изпълни хладнокръвно удара от бялата точка, като изпрати топката в долния ляв ъгъл на вратата.

Червени картони

20 минути преди края тимът от Кърджали остана с човек по-малко, след като след втори жълт картон бе изгонен Георги Николов. В края червен картон получи и Велковски, оставяйки отбора си с 9 човека, а точен от отсъдената дузпа бе Иван Лопес.

Припомняме, че "небесносините" стигнаха до тази фаза от турнира, след като отстраниха последователно ХИК и Кауно Жалгирис, докато Ракув се справи с Жилина и Макаби Хайфа.

