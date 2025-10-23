И турци, и гърци вкараха 6 на Димитър Митов

Димитър Митов отново допусна шест гола във вратата си, този път обаче с екипа на Абърдийн при гостуването на АЕК. Гръцкият отбор унижи своя съперник и, макар и временно, попадна в първата осмица на основната фаза в Лигата на конференциите.

Унижението

Не бяха изминали и 11 минути от мача, когато Абърдийн допусна първия гол. Абубакари Койта получи топката и от границата на наказателното поле с прецизен и силен удар по диагонал остави Димитър Митов без шансове.

Шест минути по-късно АЕК можеше да стигне до втори гол, но гредата спаси Абърдийн. След центриране от пряк свободен удар, спечелен от Койта, Филипе Релвас се извиси в наказателното поле, но на пътя на топката застана страничният стълб.

Снимка: Reuters

Вторият гол обаче не закъсня. Секунди по-късно след чудесна контраатака отново Койта бе в прегръдките на съотборниците си. Мавританецът получи пас в наказателното поле и отново с диагонален удар матира Димитър Митов.

В 27' резултатът стана класически. След грешка в защитата на Абърдийн, топката бе отнета и подадена към Никлас Елиасон, който не сбърка очи в очи с Димитър Митов, въпреки че на голлинията имаше защитник на шотландския отбор.

Десет минути по-късно гредата още един път спаси Абърдийн. Отново след центриране в наказателното поле световният вицешампион с Хърватия Домагой Вида стреля с глава, но топката срещна рамката на вратата.

Снимка: Reuters

В добавеното време на първата част Франтзди Пиеро пропусна златен шанс за четвърти гол. Сам срещу вратаря на Абърдийн той не уцели вратата. Секунди по-късно Елиасон също не успя да се възползва от ситуация, открила се пред него в наказателното поле.

Нещата не се промениха и през второто полувреме. Десет минути след подновяването на играта АЕК вкара четвърти гол чрез Разван Марин. Румънецът бе на точното място в точното време след удар на Пиеро и по атрактивен начин нанесе четвърти удар срещу Абърдийн.

A в 81' бившият играч на Реал Мадрид и Милан Лука Йович направи гостуването на Абърдийн още по-тежко. А секудни по-късно Димитър Митов извади топката от голлинията, за да не се стигне до шести гол.

Снимка: Reuters

В 87' на Димитър Митов се върнаха спомени от мача на България с Турция, защото АЕК вкара и шесто попадение. Резезрвата Дерек Кутеса се измъкна от защитата на Абърдийн и сам срещу вратаря бе безпощаден.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK