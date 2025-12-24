Сабаленка се подготвя да бие Кириос с... Джокович (ВИДЕО)

Ей сега, за миг ще се изнижат коледните празници и ще настане време за... тенис.

Още на 28 декември ще ви предоставим възможност да подгреете за предстоящия сезон с един от най-чаканите шоу мачове.

Един срещу друг в Битката на половете ще се изправят Арина Сабаленка и Ник Кириос, а срещата може да гледате пряко на платформата ни VOYO.BG на 28 декември от 17:45 ч.

Подготовката

Ако си мислите, че за двамата главни герои на корта това ще е просто забавление, лъжете се!

Сабаленка - лидер в световната ранглиста при дамите, се е заела активно да тренира, за да победи Лошото момче от Австралия.

Тя е в Дубай, също като Григор Димитров, и очакваме нейн партньор в заниманията да е Новак Джокович!

И сърбинът тренира там, за да е във форма за началото на сезона в Австралия.

Двамата - Ноле и Сабаленка, са много добри приятели. Когато се засекат на важните турнири никога не е скучно! Наскоро те имитираха един друг на "Ролан Гарос".

В Сърбия дори съществува шега, че двамата са перфектната двойка и имат повече от приятелски чувства помежду си. Истината е, че Сабаленка и Джокович са семейни приятели.

Мачът

На 28 декември в Дубай Кириос и тенисистката от Беларус ще продължат дълга традиция за мачове в тениса между мъже и жени, започната още от 19-и век.

