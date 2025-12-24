bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Сабаленка се подготвя да бие Кириос с... Джокович (ВИДЕО)

Гледайте Битката на половете, на 28 декември само на VOYO.BG

Сабаленка се подготвя да бие Кириос с... Джокович (ВИДЕО)
Getty Images

Ей сега, за миг ще се изнижат коледните празници и ще настане време за... тенис. 

Още на 28 декември ще ви предоставим възможност да подгреете за предстоящия сезон с един от най-чаканите шоу мачове. 

Един срещу друг в Битката на половете ще се изправят Арина Сабаленка и Ник Кириос, а срещата може да гледате пряко на платформата ни VOYO.BG на 28 декември от 17:45 ч. 

Подготовката

Ако си мислите, че за двамата главни герои на корта това ще е просто забавление, лъжете се!

Сабаленка - лидер в световната ранглиста при дамите, се е заела активно да тренира, за да победи Лошото момче от Австралия. 

Снимка: Getty Images

Тя е в Дубай, също като Григор Димитров, и очакваме нейн партньор в заниманията да е Новак Джокович! 

И сърбинът тренира там, за да е във форма за началото на сезона в Австралия. 

Двамата - Ноле и Сабаленка, са много добри приятели. Когато се засекат на важните турнири никога не е скучно! Наскоро те имитираха един друг на "Ролан Гарос".

В Сърбия дори съществува шега, че двамата са перфектната двойка и имат повече от приятелски чувства помежду си. Истината е, че Сабаленка и Джокович са семейни приятели. 

Цяла Сърбия иска развода на Джокович. Предлагат му колежка за нова жена!

Мачът

На 28 декември в Дубай Кириос и тенисистката от Беларус ще продължат дълга традиция за мачове в тениса между мъже и жени, започната още от 19-и век. 

Тази година срещата може да гледате пряко на платформата VOYO.BG на 28 декември от 17:45 ч.

Битката на половете: Сабаленка срещу Кириос - пряко на VOYO.BG (ВИДЕО)

