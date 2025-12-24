bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Секси фенките на Замбия всъщност... не съществуват (ВИДЕО)

Те предизвикаха огромен интерес към Купата на африканските нации

Секси фенките на Замбия всъщност... не съществуват (ВИДЕО)

Докато в Европа настроението е коледно, в Африка е... футболно. 

Ако не знаете, в момента тече 35-ото издание на Купата на африканските нации. То се провежда Мароко и събира 32 отбора от континента, а с тях и... феновете. 

До момента най-коментираният мач е Мали - Замбия. И не заради някакъв куриоз на терена, а заради две почитателки на "Медените куршуми" (така наричат Замбия). 

Кадърът

След мача в социалните мрежи се появи стоп кадър от мача, като във фокуса му са две дами, облечени в цветовете на тима. Те видимо се радват, след като Замбия достигна до заветната точка, изравнявайки за 1:1 във втората минута на продължението на редовното време. 

"Фенките на Замбия дават началото на вълнението за Купата на африканските нации. Озарявайки екрана със своята красота, те показват, че такива прекрасни и елегантни дами има само в Африка", бяха въодушевени в социалните мрежи феновете.

Снимката бързо стана изключително популярна, като дори бе споделена и в българските страници. 

Истината

Лошата новина е, че двете красиви момичета, със сигурност не са били на този мач (или поне не са се появявали в този момент на екрана). 

Вероятно става дума за колаж или дори изображение, генерирано с изкуствен интелект. 

Темата стана толкова популярна, че с нея се зае и един от висшите дипломати на Замбия - Емануел Мвамба. Той алармира, че снимката не отговаря на действителността. 

Дали обаче това ще сломи духа на тима на Замбия, който иска да спечели втора титла след тази от 2012? Предстои да разберем! 

