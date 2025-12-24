Огромна трагедия: В Аякс плачат безутешно заради загинала красавица (ВИДЕО)

Тежки дни във втория тим на Аякс дни преди Коледа. Футболисти и треньори не скриха мъката си след смъртта на 21-годишната Елиса.

Красивото момиче загина трагично преди дни, след като бе пометена от автомобил.

Тя бе приятелка на 19-годишния Марк Веркийл - футболист на тима.

Минута мълчание

Преди мача срещу Валвийк преди дни съотборниците на Марк го приветстваха на терена с аплодисменти и сълзи на очи.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Jaxi mannetje (@dieboyuitdammie)

Той постави фланелка с името на Елиса в средата на терена, а двата тима запазиха минута мълчание. Сломеният от тъга футболист не беше в групата и изгледа срещата от трибуните.

Съотборниците му го прегръщаха и подкрепяха преди мача, а в 21-ата минута (годините, на които загина приятелката му) спряха мача за минута аплодисменти.

Трагедията

Елиса си отиде от този свят, след като е била пометена от автомобил по време на сутрешния си крос.

Шофьорът не спрял да ѝ помогне, а избягал.

По-късно полицията в Нидерландия установи, че автомобилът е бил шофиран от 54-годишна жена, която е задържана в дома си.

Елиса и Марк правели планове скоро да заживеят заедно.

Смъртта на красивата блондинка засегна толкова дълбоко тима, че играчите получиха допълнителни дни почивка, през които да опитат да се справят с тъгата си след трагедията.

