Лигата на конференциите се завръща с гръм и трясък

Покрай Лига Европа е време да отдадем и заслуженото на Лигата на конференциите. Третият по сила турнир на Стария континент се завръща с пълна сила и е готов да ни предложи страхотни сблъсъци.

Ето кои мачове може да гледате на живо в мобилното приложение на btvnovinite:

КуПС - Дрита 19:45

За първи път тези два отбора ще играят в евторурнитите, следователно това е и първа среща между тях. Поради естеството на футболния календар във Финландия, КуПС започва европейската си кампания, когато наближава края на вътрешното първенство, където миналия сезон отборът триумфира като шампион.

От другата страна косовският шампион Дрита досега е играл 2 мача срещу отбори от Финландия. Статистиката е победа и загуба, което предрича за всякакъв развой на събитията и интригуващ сблъсък.

Зрински Мостар - Линкълн Ред Импс 19:45

Зрински Мостар претърпя голям удар в квалификациите на Лига Европа, като загуби от Утрехт и това доведе до второто им класиране за Лигата на конференциите в последните три години.

Линкълн Ред Импс също претърпя отпадане от двата най-престижни евротурнира в Европа и сега отново ще играе в Лигата на конференциите. Това ще бъде първи сблъсък на отбори от Босна и Херцеговина и Гибралтар и ще бъде интересно.

Лозана - Брейдаблик 19:45

И двата отбора не се намират в най-добрата си форма. Със само една победа в последните си пет мача Лозана ще има тежката задача да зарадва феновете си в един от откриващите мачове в тазгодишното издание на Лигата на конференциите.

Гостуващият отбор на Брейдаблик също има нежелан рекорд, който да спре сега. Исландският отбор загуби всичките си шест мача в евротурнирите. А формата на Брейдаблик изобщо не е завидна - само 2 победи в последните 15 мача.

Лех Познан - Рапид Виена 19:45

Лех Познан се изправя срещу бившия отбор на Трифон Иванов. Това ще бъде първи в историята на евротурнирите мач между тези два отбора. Лех отпадна в квалификациите и на Шампионската лига, и на лига Европа и хвана последния влак за Лигата на конференциите.

Рапид Виена е начело на австрийската Бундеслига, но самочувствието на отбора спадна драстично след загубава от вечния съперник Аустрия Виена. И в двата отбора липсват ключови играчи, но капитанът на Лех Микаел Ишак се намира в смъртоносна форма, отбелязвайки 6 гола в 5 квалификации този сезон.

Фиорентина - Сигма Омолоуц 22:00

Фиорентина започна сезона в Серия А без да спечели нито един от първите си пет мача, което е най-лошият старт на отбора от сезон 1977/78. Сигма ще играе пък ще играе в евротурнирите за първи път от седем години, след като победата в Купата на Чехия даде шанс на тима да играе квалификации.

Това ще бъде първият двубой между тези два отбора, като Сигма Оломоуц е без победа в петте си предишни мача срещу италиански отбор, докато Фиорентина е загубила само четири от 17-те си срещи с чешки отбори.

Абърдийн - Шахтьор Донецк 22:00

Абърдийн не е печелил европейски трофей от 1983 г., като сър Алекс Фъргюсън бе начело на отбора и със сигурност ще бъде трудно това постижение да се повтори. В момента шотландският тим се намира в серия от 7 мача без успех във всички турнири, което е добре дошло на Шахтьор.

Украинският град има 8 поредни победи, а през уикенда разгроми Рух Лвов с 4:0. Шахтьор има доста повече опит от Абърдийн в Европа през последните години, като 2 пъти достига до полуфиналите на Лига Европа, а треньор е не кой да е, а Арда Туран.

Ракув - Университатия Крайова 22:00

След като отстрани българския Арда, Ракув влезе в лоша серия от 4 мача без победа. Сега футболистите на Марек Папсун ще се надяват да се представят по-добре от предишното си участие в тази фаза на евротурнирите, когато през сезон 2023/24 претърпяха елиминация в груповата фаза на Лига Европа.

Този опит отпреди два сезона може да им даде предимство пред Университатя Крайова, който, откакто оригиналният клуб беше разпуснат през 1991 г., не е стигал толкова далеч в континентален турнир. Това ще бъде и първи сблъсък на отбори от Полша и Румъния.

Слован Братислава - Страсбург 22:00

След като спечели 24-а титла на Словакия, Слован Братислава се надяваше отното да играе в Шампионската лига. Ястребите от тухленото поле обаче претърпяха две поредни отпадания в квалификациите и сега ще се подвизават в Лигата на конференциите.

Френският отбор Страсбург се завръща триумфално в европейските турнири за първи път, откакто достигна до осминафиналите на Купата на УЕФА през сезон 2005/06.

