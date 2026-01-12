Синът на шампионите: Олимпиада в памет на мама и татко (ВИДЕО)

Как една мечта се оказа по-силна от трагедията? Година след като загуби родителите си в самолетна катастрофа, фигуристът Максим Наумов ще участва на зимните олимпийски игри в Милано.
Синът на световните шампиони по фигурно пързаляне Евгения Шишкова и Вадим Наумов си осигури място в отбора на САЩ.
А, в ръцете си стиска снимка от деня, в който майка му и баща му го водят на ледената пързалка за първи път, когато е на три години...
Евгения Шишкова и Вадим Наумов са сред знаковите двойки във фигурното пързаляне: световни шампиони, участвали два пъти на зимни олимпийски игри, а след края на спортната си кариера –
View this post on Instagram
Преди година, на връщане от състезание, самолетът им се разби след сблъсък с хеликоптер над Вашингтон. Синът им, също участник в турнира, хваща по-ранен полет, което спасява живота му.
"Обичам родителите ми и знам, че са тук, с мен, и ме водят във всяка стъпка по пътя ми. Трябва да се борим, трябва да се борим... Това е, което винаги казвахме в нашето семейство".
Пътят към олимпийската мечта е тема на последния разговор с родителите му. Днес, когато стъпва на леда като олимпиец, Максим знае на кого дължи този миг. "Направихме го, наистина го направихме!"
Игрите в Милано/Кортина започват на 6 февруари.
Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER
Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM
Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK