Синът на шампионите: Олимпиада в памет на мама и татко (ВИДЕО)

Мечтата на Максим Наумов победи съдбата

Как една мечта се оказа по-силна от трагедията? Година след като загуби родителите си в самолетна катастрофа, фигуристът Максим Наумов ще участва на зимните олимпийски игри в Милано.

Синът на световните шампиони по фигурно пързаляне Евгения Шишкова и Вадим Наумов си осигури място в отбора на САЩ.

Най-ценната снимка

А, в ръцете си стиска снимка от деня, в който майка му и баща му го водят на ледената пързалка за първи път, когато е на три години...

Ето ги загиналите в самолетната катастрофа в САЩ световни шампиони (ВИДЕО+СНИМКИ)

Евгения Шишкова и Вадим Наумов са сред знаковите двойки във фигурното пързаляне: световни шампиони, участвали два пъти на зимни олимпийски игри, а след края на спортната си кариера

Преди година, на връщане от състезание, самолетът им се разби след сблъсък с хеликоптер над Вашингтон. Синът им, също участник в турнира, хваща по-ранен полет, което спасява живота му.

"Мама и татко са тук, с мен"

"Обичам родителите ми и знам, че са тук, с мен, и ме водят във всяка стъпка по пътя ми. Трябва да се борим, трябва да се борим... Това е, което винаги казвахме в нашето семейство".

Откриха телата на фигуристите, загинали в самолетната катастрофа в САЩ

Пътят към олимпийската мечта е тема на последния разговор с родителите му. Днес, когато стъпва на леда като олимпиец, Максим знае на кого дължи този миг. "Направихме го, наистина го направихме!"

Игрите в Милано/Кортина започват на 6 февруари.

Разтърсващо: Фигурист се срина след изпълнение в памет на родителите си (ВИДЕО)

