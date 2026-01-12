Как молитвата в Йерусалим върна капитана на Барселона към живота?

Това е една история за пътя от депресията до триумфалното завръщане. Роналд Араухо вдигна Суперкупата на Испания като капитан на Барселона 48 дни след бруталния червен картон, който освен че му донесе наказание, отключи психологически проблем и едва не сложи край на кариерата на защитника.

Стомашен вирус или депресия?

Когато на 25 ноември Араухо влиза в краката на Кукурея и е изгонен, той едва ли предполага, че последствията няма да са само футболни. Дни по-късно ръководството на клуба обявява, че защитникът има стомашен вирус, но диагнозата се оказва далеч по-сериозна - депресия.

И когато кариерата му е заложена на карта, Араухо се уповава на вярата. Взема отпуск от клуба и се насочва към Йерусалим. Не се трогва от феновете на Барселона, които го посрещат на летището, защото има само една цел - да се отдаде на молитви и духовно пречистване на Стената на плача. Това, в комбинация с прекарването на празниците със семейството му, води до пълното преобразяване на футболиста, който подновява тренировки в началото на годината.

Втори шанс

А Ханзи Флик му даде възможността да се почувства истински значим, като го пусна в игра в заключителните минути срещу Реал Мадрид снощи. Жест, който трогна президента на Барселона.

Флик и екипът му направиха така, че Роналд да се почувства отново значим, да бъде капитан. "Това беше чудесно. Казах му, че е направил важна стъпка да се завърне на терена. Той беше щастлив и развълнуван."

С капитанската лента на ръката Роналд Араухо вдигна трофея над главата си, за да покаже още веднъж, че за вярата и човешката воля граници няма.

