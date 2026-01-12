bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Роналдо вкара №959, но титлата се изплъзва (ФАКТФАЙЛ)

Още 41 до заветните 1000

Reuters

Кристиано Роналдо пак направи това, което умее най-добре вкара. Гол 959 в кариерата му даде надежда на Ал Насър, но тя издържа само едно полувреме. След почивката Ал Хилал обърна мача, възползва се от червен картон за гостите и нанесе тежък удар – 3:1.

Ал Насър вече е на 7 точки от върха, а титлата започва да изглежда като мираж. Единствената константа остава CR7 още 41 гола до митичната кота 1000.

Кристиано Роналдо обратно в Европа?

ФАКТФАЙЛ

* Това е четвъртият пореден мач на Ал Насър без победа. Преди това Роналдо и компания загубиха от Ал Кадисия (1:2), загубиха от Ал Ахли (2:3) и завършиха наравно 2:2 с Ал Итифак в последния си мач през 2025 г.

* Клубът от Рияд има 31 точки в актива си.

* В 14 мача от настоящата кампания 40-годишният Роналдо е отбелязал 15 гола, водейки сред голмайсторите на лигата. Съотборникът му Жоао Феликс изостава с две попадения.

* Португалецът вече има 817 гола на клубно ниво и 142 за националния отбор.

