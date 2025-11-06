bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Майнц - Фиорентина: Битка на върха и на дъното

Гледайте на живо от 19:45 по RING и онлайн на VOYO.BG

Reuters

Какво се случва с Майнц и Фиорентина? Двата отбора се намират на дъното съответно в Бундеслигата и Серия А. Двата отбора обаче сега се срещат в Лигата на конференциите в битката за върха в класирането.

На дъното и на върха едновременно

Никога преди в историята на евротурнирите тези отбори не са се срещали, което прави мачът непредсказуем. Бившият отбор на Тодор Неделев спечели предишните си мачове в третия по сила европейски клубен турнир срещу Омония Никозия и Жрински Мостар с по 1:0.

Снимка: Reuters

Фиорентина пък надделя над Сигма Оломук и Рапид Виена с 2:0 и 3:0 и временно оглави класирането в Лигата на конференциите. "Виолетовите" продължават да търсят триумф в Европа, след като от създаването на турнира те губят два поредни финала и отпадат на полуфинал.

Серията, в която се намират двата отбора обаче е повече от лоша. Майнц е на 17-о място в Бундеслигата със само 1 победа от началото на първенството. Фиорентина пък все още чака първия си успех в Серия А. Тимът от Флоренция уволни треньора Стефано Пиоли и сега Даниеле Галопа застана временно начело, след като 2 сезона води отбора до 19 години.

Снимка: Reuters

Срещата е от изключително значение и за двата отбора, които търсят да спасят сезоните си. Ще успее ли бившият отобор на Валери Божинов да победи или Майнц ще изненада съперника си?

Сблъсъкът от третия кръг в Лигата на конференциите може да гледате на живо от 19:45 ч. в ефира на RING и на онлайн платформата VOYO.BG.

Тагове:

майнц футбол валери божинов серия а фиорентина Италия германия бундеслига флоренция тодор неделев Лига на конференциите

