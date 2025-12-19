bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Лига на Конференциите

На грешното място в грешното време (ВИДЕО)

Куриоз от Лигата на конференциите стана хит

Куриоз от Лигата на конференциите се превърна в хит в социалните мрежи. Култовият момент е от двубоя Майнц - Самсунспор, спечелен с 2:0 от домакините.

Турците успяха да пратят топката в мрежата само веднъж в 24', но бяха спрени... от свой.

Култов момент

Антони Мусаба се спусна по левия фланг и намери Емре Кълънч, който стреля, но Даниел Бац изби. Последва удар на Карло Холзе, който насочи топката към опразнената врата и уцели правещия кълбо Кълънч. Той дори беше в засада.

На Мева Арена головете за Майнц отбелязаха Силван Видмер малко преди почивката и Надим Амири от дузпа в 48'.

Така германците завършиха седми с актив от 13 точки след 6 кръга и продължават към осминафиналите, докато Самсунспор заема 12-ата позиция с 10 и ще участва в плейофите.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

майнц време германия място засада куриоз самсунспор грешно Лига на конференциите

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Не тренира: Вижте къде е дагестанецът, който вече е български борец! (СНИМКА)

Не тренира: Вижте къде е дагестанецът, който вече е български борец! (СНИМКА)
Екипът на Лечева: Учудени сме, ще обжалваме

Екипът на Лечева: Учудени сме, ще обжалваме
По едно от делата: Отмениха избора на Весела Лечева в БОК

По едно от делата: Отмениха избора на Весела Лечева в БОК
Добри новини! Любо Пенев с първа терапия!

Добри новини! Любо Пенев с първа терапия!

Карлос Насар не си взе Спортния Икар. Вижте защо! (ВИДЕО)

Карлос Насар не си взе Спортния Икар. Вижте защо! (ВИДЕО)

Последни новини

Екипът на Лечева: Учудени сме, ще обжалваме

Екипът на Лечева: Учудени сме, ще обжалваме
По едно от делата: Отмениха избора на Весела Лечева в БОК

По едно от делата: Отмениха избора на Весела Лечева в БОК
Кръщават залата по борба в Перник на Боян Радев (ВИДЕО)

Кръщават залата по борба в Перник на Боян Радев (ВИДЕО)
Шоумен срещу професионалист: Кой ще победи? (АНКЕТА)

Шоумен срещу професионалист: Кой ще победи? (АНКЕТА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV