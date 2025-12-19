На грешното място в грешното време (ВИДЕО)

Куриоз от Лигата на конференциите се превърна в хит в социалните мрежи. Култовият момент е от двубоя Майнц - Самсунспор, спечелен с 2:0 от домакините.

Турците успяха да пратят топката в мрежата само веднъж в 24', но бяха спрени... от свой.

Култов момент

Антони Мусаба се спусна по левия фланг и намери Емре Кълънч, който стреля, но Даниел Бац изби. Последва удар на Карло Холзе, който насочи топката към опразнената врата и уцели правещия кълбо Кълънч. Той дори беше в засада.

На Мева Арена головете за Майнц отбелязаха Силван Видмер малко преди почивката и Надим Амири от дузпа в 48'.

Така германците завършиха седми с актив от 13 точки след 6 кръга и продължават към осминафиналите, докато Самсунспор заема 12-ата позиция с 10 и ще участва в плейофите.

