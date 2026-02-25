10 шампиони. 1 победител. Кой сега е №1?

Тази вечер България ще аплодира най-добрите си спортисти на 2025 г. Победителят в 68-ата анкета "Спортист на годината" ще стане ясен днес в 18:30 ч.

Финалната десетка, която се бори за голямата награда, включва:

Алберт Попов – ски-алпийски дисциплини

Александър Везенков – баскетбол

Александър Николов – волейбол

Божидар Саръбоюков – лека атлетика

Иван Иванов – тенис

Карлос Насар – вдигане на тежести

Никола Цолов – автомобилизъм

Симеон Николов – волейбол

Стилияна Николова – художествена гимнастика

Тервел Замфиров – сноуборд

В допълнение, на сцената ще бъдат връчени и наградите за отбор на годината, треньор №1, както и най-добър спортист с увреждания.

Ще научим и кой е носителят на специалната награда "Вдъхновение".

За първи път от класацията за 2017 г. само една дама намира място в топ 10. Тогава Невяна Владинова бе трета, а днес друга представителка на художествената гимнастика ще се бори за приза. Това е Стилияна Николова, която през 2025 г. спечели сребро в многобоя на световното първенство в Рио де Жанейро.

Отново двама братя

Двама братя в класацията пък имаме за първи път от 2012 г. Тогава Кубрат Пулев триумфира с наградата след защита на двете си титли - на Европейския боксов съюз в тежка категория и интерконтиненталната титла. На второ място пък беше Тервел Пулев - бронзов медалист от олимпийските игри в Лондон.

Този път за приза се борят волейболните ни национали Александър и Симеон Николови, които бяха в основата на успеха на мъжкия национален отбор, класирал се втори на световното първенство във Филипините през 2025 г.

Извън десетката остана Малена Замфирова, а за приза шанс има брат ѝ Тервел, който на 8 февруари тази години се окичи и с олимпийски бронз.

История

Безспорно миналогодишният носител Карлос Насар е сред фаворитите, след като спечели световна и европейска титла във вдигането на тежести и през 2025 г.

Снимка: Lap.bg

Последният спортист, печелил два пъти последователно наградата, е баскетболистът Александър Везенков - 2022 и 2023 г. Преди това с подобно постижение могат да се похвалят Стефка Костадинова (1995, 1996), Христо Марков (1987, 1988), Петър Киров (1970, 1971), Боян Радев (1967, 1968).

Историята на конкурса започва през 1958 г., когато първата победителка е баскетболистката Ваня Войнова, а рекордьор по победи остава Стефка Костадинова с четири отличия. Боян Радев и Станка Златева са печелили по три пъти.