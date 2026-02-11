Вижте кога ще разберем кой е Спортист на годината за 2025 г.?

Ясна е датата, на която ще бъде церемонията по връчване на наградите за Спортист на годината на България за 2025 г.!

Победителят в 68-ата традиционна анкета между спортните журналисти у нас ще стане ясен на 25 февруари, сряда от 18:30 ч. в столичен хотел.

Още в края на януари станаха ясни спортистите, които получиха най-много гласове и ще оформят десетката.

Най-добрите

За приза ще се борят:

Алберт Попов (Ски-алпийски дисциплини)

Александър Везенков (Баскетбол)

Александър Николов (Волейбол)

Божидар Саръбоюков (Лека атлетика)

Иван Иванов (Тенис)

Карлос Насар (Вдигане на тежести)

Никола Цолов (Автомобилизъм)

Симеон Николов (Волейбол)

Стилияна Николова (Художествена гимнастика)

Тервел Замфиров (Сноуборд)

117 журналисти дадоха гласа си в анкетата тази година, а организаторите спазиха обещанието церемонията да бъде при първи възможен момент след олимпийските игри в Милано/Кортина. Най-важния спортен форум ще бъде закрит на 22 февруари.

Още награди

На церемонията ще бъдат наградени още най-добрият треньор и най-добрият отбор, както и най-добър спортист с увреждания за 2025 г.

Отбор номер 1 за 2025 г. ще бъде определен между световните шампионки от националния отбор по волейбол за жени до 19 г. и световните вицешампиони от националния отбор по волейбол за мъже.

Ще научим и кой е носителят на специалната награда "Вдъхновение", която се връчва на значима личност, която с работата и постиженията си е инспирирала и подкрепила развитието на българския спорт и българските спортисти.

Ще бъдат присъдени и специални награди от името на спортните журналисти в знак на уважение към заслужили български спортисти.