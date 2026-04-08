13 българи стартират на европейското първенство по скокове на батут

Силен отбор от общо 13 състезатели ще представя България на европейския шампионат по скокове на батут. Надпреварата е в португалския град Портимао от днес до 12 април.

"За първи път на eвропейско първенство влиза и младежката възрастова група от 17 до 21 години", разкри генералният секретар на федерацията и член на Техническия комитет към Световната гимнастика – Мариела Стойчева.

При мъжете и жените България ще бъде представена от Мариян Михалев и Христина Пенева, а при момчетата ще участват Калоян Петров и Пресиян Въндев.

При момичетата ще се изяви Мариана Узунова. При юношите и девойките в състава са Александър Рачев, Цветин Стоянов, Преслава Пенчева, Микаела Христова, Александра Вакарелска и Мирела Косева.

В синхронните състезания ще се включат двойките Цветелина Йоргова/Мирела Косева и Микаела Христова/Сияна Павлова.

Заради контузия от състава е отпаднала Антония Тодорова.