14-годишна българка с трета световна титла в кайтсърфа!

Ая Касабова триумфира в дисциплината Big Air

Голям успех за България в кайтсърфа! Само на 14 години Ая Касабова спечели третата си световна титла при юношите. Родният феномен триумфира в престижната дисциплина Big Air на шампионата в Санкт Питър Ординг, Германия.

Новината съобщи популярният журналист и водещ на "Стани богат" Ники Кънчев в социалните мрежи.

"Нещо изключително се случи"

"14 годишна българка спечели тези дни третата си поредна световна титла по кайт!

Ая Касабова, която сигурно помните още на 12 години триумфира с първото си злато, този този път разби достойната конкуренция вече за юноши в дисциплината "Big Air". Младата българска изпълни супер прецизно всички елементи в съчетанието си, а скоковете й бяха повече от "Ауууу"!

Състезанието по кайтсърфинг се проведе във водите на Северно море в курорта Санкт Питър Ординг в Германия. Беше много мащабно състезание и въобще събитие с над 60 участника от 15 държави.

Браво, Ая!

Поздрави и за родителите й Мила и Богомил, които в последните години се посветиха изцяло на шампионската титла на дъщеря си и стъпка по стъпка планират всичко прецизно!", написа Кънчев във Facebook.

