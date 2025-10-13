24 рекорда, Карлос Насар и... Ким Чен Ун

Нищо ново под слънцето - Карлос Насар е световен шампион по вдигане на тежести. Нова категория, здравословна доза драматизъм, пореден рекорд, широка усмивка и българският химн. Традицията е продължена. Момчето от Червен бряг е четиринайсетият българин с поне три планетарни титли в тежката атлетика.

По-глобален поглед върху първенството в норвежкото градче Фьорде откроява любопитни тенденции и дава контекст за посоката, в която се развива един от най-противоречивите спортове в олимпийското семейство.

Чисти от допинг

За начало - допингът (очевидно) вече е в миналото. Поне това говори липсата на дори един уличен щангист/ка през последните 4 години. Последното име в позорния списък е на румънеца Николае Оника, санкциониран още преди олимпийските игри в Токио. За съпоставка - уличените само през 2021 година са 14, а година по-рано наказаните са 47...

За сметка на сушата откъм допинг имаме дъжд от рекорди. Изумителните 222 кг в изтласкването на Карлос са само едно от 24-те върхови постижения на завършилото световното първенство - 12 при мъжете и 12 при жените.

Снимка: bTV

Каква е причината за този бум? И на кого са принадлежали вече подобрените рекорди?



В името на рекорда

Всъщност на никого. През последните години международната федерация непрекъснато преструктурира категориите, а това налага и задаване на световни стандарти - тежести, покоряването на които се брои за световен рекорд.

Как се определят тези световни стандарти? Международната федерация не дава подробни обяснения. Знае се, че за база се използва т. нар. исторически анализ на резултатите. Първият щангист, който надхвърли въпросния стандарт, се превръща в световен рекордьор.

Настоящите рекордьори обаче са твърде далеч от постиженията на предходните поколения - особено щангистите от 70-те и 80-те години. За сравнение - настоящият шампион до 71 кг Виирафон Уичума от Тайланд е и световен рекордьор с двубой от 346 кг. Докато през 1987 г. нашият Михаил Петров покорява 355 кг... въпреки че вдига в категория до 67,5 кг. И така нататък.

Игра на категории

Броят на категориите постоянно намалява, за да се засилят интересът и конкуренцията. Във Фьорде те бяха 8 в сравнение с десетте на световното в Манама миналата година.

Все още няма решение кои категории ще бъдат олимпийски. Знае се само, че в Лос Анджелис ще има по 6 при мъжете и жените. Квотата за броя щангисти обаче остава непроменена - 120 (60 мъже и 60 жени).

Снимка: bTV

Що се отнася до географията във вдигането на тежести - пропастта между Запада и Изтока става все по-дълбока. Макар това да не се случва често в останалите сфери - българинът Карлос Насар отсрами Европейския съюз. Единственият друг медал в актива на общността донесе румънката Михаела Камбеи - сребро до 53 кг.

Целият Стар континент диша праха на конкурентите. Със златни медали могат да се похвалят само още домакините, Турция и Армения. Един бронз има и Молдова. И това е всичко в общо 16 категории.

От Пхенян с любов

На подиума все така властват железните момчета и момичета на Ким Чен Ун. Както и на миналогодишното първенство в Манама (Бахрейн), №1 по медали е Северна Корея. Във Фьорде щангистите от КНДР (мъже и жени) все пак спечелиха по-малко отличия в двубоя, отколкото през 2024-а - общо 9 (5-3-1 срещу 9-5-2 в Манама).

На второ място е Колумбия с 5 медала (1-1-3), а на трето - Тайланд с 4 (1-1-2). Следват САЩ, Китай, Южна Корея, Узбекистан, Армения, България, Индонезия…

Как се представиха останалите българи: до 60 кг Дениз Данев се класира 14-и, а 5-кратният еврошампион Ангел Русев направи нула и няма класиране; в кат. 65 кг Иван Димов е 6-и, а Габриел Маринов 13-и; в кат. 110 кг Христо Христов е 6-и.

Шестимата спечелиха общо 280 т., които стигнаха за 7-о място в официалното отборно класиране по точки при мъжете - единственото, признато от международната федерация (IWF). В тази класация шампион за мъже е Иран с 387 т., следван от КНДР с 354, САЩ с 318, Тайван с 305, Индонезия с 296 и Япония с 282.

Световен отборен шампион при жените стана тимът на САЩ с 438 т., пред КНДР с 417 и Тайван с 406.

1000 точки

Щангисти №1 на първенството са поставилите световни рекорди в двубоя на своите категории Мухамед Йозбек (Тур, кат. 65 кг), Йейсон Лопес (Кол, кат. 88 кг), Рики Джунианся (Индз, кат. 79), Виирафон Уичума (Тайл, кат. 71 кг) и Акбар Джураев (Узб, кат. 110 кг), които имат пълния актив от 1000 т. по официалната система на IWF "Роби".

Карлос Насар е на 6-о място с 991.6350 точки, а нито един от останалите ни щангисти не е в Топ 40.

При жените №1 са 4 севернокорейки с по три световни рекорда - Кук Сонг (69 кг), Ил Ким (58), Сонг Ри (48) и Сук Ри (63), както и американката Оливия Рийвс (кат. 77 кг).