Александър Кръшняк пише история!

Записа второ място паралелния слалом в Бад Гащайн и ще кара на олимпийските игри

Александър Кръшняк пише история!
БГНЕС

Александър Кръшняк добави още едно забележително постижение към историята на българския сноуборд. 21-годишният талант завоюва второто място в паралелния слалом от Световната купа в Бад Гащайн (Ав)!

Българинът си проправи път до най-добрите осем след силно каране и ценен успех срещу местния фаворит Андреас Промегер. Устремът му не спря дотук в четвъртфиналите Кръшняк елиминира италианеца Аарон Марч, който допусна неточност във втората част на трасето. 

В битката за място на финала нашият състезател демонстрира завидно самообладание и с чисто спускане се наложи над германеца Щефан Баумайстер, който не издържа на напрежението.

В решителния дуел студентът втори курс в Техническия университет - специалност Мехатроника и информационна техника“ отстъпи на Маурицио БормолиниКръшняк, който си осигури квота за олимпийските игри в Милано/Кортина, допусна грешка в стръмната част от трасето и остана на 1.6 секунди след италианеца. Досега най-доброто му представяне за Световната купа беше 10-о място - в паралелния слапом в Давос на 20 декември.

На олимпийските игри ще бъдем представени още от Радослав Янков, Тервел Замфиров и Малена Замфирова.

Следващото предизвикателство от календара на Световната купа е още този уикенд в Банско.

Тервел Замфиров: Без флаг ние ще сме ронини, ще се скитаме без цел и посока

При жените Малена Замфирова отпадна на осминафиналите срещу Цубаки Мики. Българката изостана на 0.22 секунди след японската си съперничка. Замфирова остана на десето място в крайното класиране.

Снимка: БГНЕС

В сряда е отборната надпревара от Световната купа по сноуборд с участието на Малена и Тервел Замфирови.

Александра Жекова пред bTV: Янков е лидерът, Замфирови са бъдещето (ВИДЕО)

