Тервел Замфиров: Без флаг ние ще сме ронини, ще се скитаме без цел и посока

Чували ли сте за ронините? Това са самураи без господар. Нашата поява без флаг ще е еквивалентът на това - да сме ронини. Да се скитаме без цел и посока на олимпийските игри. Ние отиваме да представляваме нашата държава. Лишаването от флаг би било много демотивиращо.

Така Тервел Замфиров коментира възможността спортистите ни да дефилират без българския флаг на предстоящите Зимни олимпийски игри в Милано/Кортина.

Без флаг на олимпийските игри?

"За мен не трябва да се стига до там, ще е удар по самочувствието ни. Каквото може да се направи, да се направи", каза Алберт Попов, а Радослав Янков добави: "И аз се надявам да не се стига до там".

Снимка: gettyimages

Страната ни е заплашена от подобен развой, ако не се реши сагата около председателското място в Българския олимпийски комитет. Припомняме, че на Общото събрание на 19 март за председател бе избрана Весела Лечева, но тя още не е вписана в Търговския регистър заради внесени жалби срещу провеждането на събранието. Така легитимен представител на БОК пред трети страни в България е досегашният председател Стефка Костадинова.

Новият сезон

На специална пресконференция с участието на Алберт Попов, Тервел и Малена Замфирови и Радослав Янков, Българската федерация по ски обяви целите за започващия сезон по белите писти.

Снимка: БГНЕС

Кулминацията ще бъде през февруари, на олимпийските игри в Милано/Кортина, а само няколко седмици по-рано Банско отново ще приеме старт от Световната купа по сноуборд.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK