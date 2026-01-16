Александър Кръшняк пред bTV: Карах сякаш никой не ме гледа (ВИДЕО)

През последните дни името на Александър Кръшняк звучи с особена сила в България. Младият сноубордист ни донесе истинска радост с впечатляващото си представяне в Австрия, а днес пред bTV сподели как е преживял всичко това.

„Беше невероятно и малко объркващо, признавам. Първото ми спускане наблюдавах като страничен наблюдател, едва на финала осъзнах какво се случва. Но сега се чувствам отлично. Това е голяма стъпка в кариерата ми“, казва Александър.

Според него, успехът не е случайност. „Когато стигаш до финалите, винаги караш срещу най-добрите. Този път се получи така, че аз бях победител, и това чувство е просто великолепно.“

Националът ни, който си извоюва квота за олимпийските игри в Милано/Кортина признава, че липсата на очаквания му е помогнала за спокойствието на старта: „Просто правех спусканията си, както няколко дни по-рано на Европейската купа, когато никой не ме гледаше. Това ми даде увереност.“

Александър не крие и какви усилия стоят зад успеха: „Последните пет години тренирам сериозно – между 70 и 100 дни на сноуборд всяка година. Но преди това има и дълъг опит на ски, което също ми помогна.“

Конкуренцията в отбора му се оказва мотивираща: „Всеки ден на тренировки сме с Радо Янков и Тервел Замфиров. Не е само състезанието и кой е по-бърз – обменяме съвети, наблюдаваме се един друг, и това ни прави по-добри.“

Що се отнася до приятелството, Александър, който е завършил Първа немска гимназия в София, споделя, че на пистата то остава, дори когато се борят за победата: „Имаме доверие един към друг. Като цяло, имаме различни житейски пътища, имаме различен опит, но явно и тримата се справяме, има и късмет в цялата работа, разбира се.

С Тервел имаме една много хубава история тук на Банско, 2023 г. на световното първенство за юноши, когато се паднахме на големия финал заедно и отидохме на старта и двамата супер изморени от предишната гонка, бордовете ни са тъпи... погледнахме се и се питаме да си острим ли бордовете, да не ги ли острим и решихме, че няма смисъл да се занимаваме, по-добре да се почиваме и ще се реши кой ще е световен шампион на тъпи бордове. Да, много сме близки и се доверяваме един на друг напълно, винаги.“

И макар да признава, че последните дни са били изморителни заради пътуванията, младият сноубордист е готов за следващите предизвикателства в Банско този уикенд: „Ще се възстановя, ще се върна с нови сили и ще покажа още добро каране.“

Александър Кръшняк продължава да впечатлява не само с уменията си на пистата, но и с личната си дисциплина и любов към спорта. И според него, най-силната емоция идва не просто от олимпийската квота, а от подиума – доказателството, че трудът и постоянството се отплащат.

