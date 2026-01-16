bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Александър Кръшняк пред bTV: Карах сякаш никой не ме гледа (ВИДЕО)

Много сме близки с Тервел Замфиров, доверяваме се един на друг напълно, винаги, разказва сноубордистът ни

Александър Кръшняк пред bTV: Карах сякаш никой не ме гледа (ВИДЕО)

През последните дни името на Александър Кръшняк звучи с особена сила в България. Младият сноубордист ни донесе истинска радост с впечатляващото си представяне в Австрия, а днес пред bTV сподели как е преживял всичко това.

„Беше невероятно и малко объркващо, признавам. Първото ми спускане наблюдавах като страничен наблюдател, едва на финала осъзнах какво се случва. Но сега се чувствам отлично. Това е голяма стъпка в кариерата ми“, казва Александър.

Според него, успехът не е случайност. „Когато стигаш до финалите, винаги караш срещу най-добрите. Този път се получи така, че аз бях победител, и това чувство е просто великолепно.“

Националът ни, който си извоюва квота за олимпийските игри в Милано/Кортина признава, че липсата на очаквания му е помогнала за спокойствието на старта: „Просто правех спусканията си, както няколко дни по-рано на Европейската купа, когато никой не ме гледаше. Това ми даде увереност.“

Александър не крие и какви усилия стоят зад успеха: „Последните пет години тренирам сериозно – между 70 и 100 дни на сноуборд всяка година. Но преди това има и дълъг опит на ски, което също ми помогна.“

Снимка: БГНЕС

Конкуренцията в отбора му се оказва мотивираща: „Всеки ден на тренировки сме с Радо Янков и Тервел Замфиров. Не е само състезанието и кой е по-бърз – обменяме съвети, наблюдаваме се един друг, и това ни прави по-добри.“

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by bTV Sport (@btvsport)

Що се отнася до приятелството, Александър, който е завършил Първа немска гимназия в София, споделя, че на пистата то остава, дори когато се борят за победата: „Имаме доверие един към друг. Като цяло, имаме различни житейски пътища, имаме различен опит, но явно и тримата се справяме, има и късмет в цялата работа, разбира се.

Радо Янков пред bTV: Български финал е възможен! (ВИДЕО)

С Тервел имаме една много хубава история тук на Банско, 2023 г. на световното първенство за юноши, когато се паднахме на големия финал заедно и отидохме на старта и двамата супер изморени от предишната гонка, бордовете ни са тъпи... погледнахме се и се питаме да си острим ли бордовете, да не ги ли острим и решихме, че няма смисъл да се занимаваме, по-добре да се почиваме и ще се реши кой ще е световен шампион на тъпи бордове. Да, много сме близки и се доверяваме един на друг напълно, винаги.“

И макар да признава, че последните дни са били изморителни заради пътуванията, младият сноубордист е готов за следващите предизвикателства в Банско този уикенд: „Ще се възстановя, ще се върна с нови сили и ще покажа още добро каране.“

Александър Кръшняк продължава да впечатлява не само с уменията си на пистата, но и с личната си дисциплина и любов към спорта. И според него, най-силната емоция идва не просто от олимпийската квота, а от подиума – доказателството, че трудът и постоянството се отплащат.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Братът на Кръшняк пред bTV: Цялата къща гръмна, когато победи Промегер! (ВИДЕО)
Тагове:

сноуборд световна купа европейска купа Банско австрия радослав янков второ място тервел замфиров Александър Кръшняк

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ван Бастен слиза от ефир заради лична трагедия

Ван Бастен слиза от ефир заради лична трагедия
200 000 долара за загуба? Скандал със звезда на Апоел Тел Авив!

200 000 долара за загуба? Скандал със звезда на Апоел Тел Авив!
Най-абсурдният списък с най-добрите спортисти на всички времена

Най-абсурдният списък с най-добрите спортисти на всички времена
Барселона се измъчи, но не се изложи като Реал Мадрид

Барселона се измъчи, но не се изложи като Реал Мадрид
Олимпийски шампион е обвинен в изнасилване на дъщерята на треньора си, когато е била на 13

Олимпийски шампион е обвинен в изнасилване на дъщерята на треньора си, когато е била на 13

Последни новини

200 000 долара за загуба? Скандал със звезда на Апоел Тел Авив!

200 000 долара за загуба? Скандал със звезда на Апоел Тел Авив!
Най-абсурдният списък с най-добрите спортисти на всички времена

Най-абсурдният списък с най-добрите спортисти на всички времена
Олимпийски шампион е обвинен в изнасилване на дъщерята на треньора си, когато е била на 13

Олимпийски шампион е обвинен в изнасилване на дъщерята на треньора си, когато е била на 13
Лудогорец, Монреал, Риека… и сега Локомотив! (ВИДЕО)

Лудогорец, Монреал, Риека… и сега Локомотив! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV