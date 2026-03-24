Александра Начева в "Тази сутрин": Две години до най-голямата цел (ВИДЕО)

Преди години с резултат като моя, можеше да се вземе медал, каза пред bTV скачачката

"Много го исках, но някой път само желанието не е достатъчно. Само си го представях, че може да се случи. Мечта ми беше да се класирам за самото световно, камо ли да мисля за осмо място. Световното в Полша беше много силно.

Преди години с резултат като моя, можеше да се вземе медал. Много силна конкуренция", каза детето чудо на българската атлетика Александра Начева, която беше гост в "Тази сутрин".

На завършилия в неделя Мондиал тя направи невъзможното – след тежка контузия и година и половина извън пистата Алекс се завърна и то с много сериозна заявка – 8-мо място.

"Имах много тежки моменти по време на подготовката. Получих подкрепа от всички - федерация, приятели, роднини, треньори, които вярваха, че ще се върна. Благодаря им", сподели още атлетката.

Сега тя гледа към голямата цел - Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. "В Париж не ми се случи, а имах квота. Трябва реванш. Счупването на крака тогава го приех като изпитания, през което трябва да премина. Очаквам с нетърпение 2028 г."

Какво друго каза Начева и какво пожела на Малена Замфирова - чуйте във видеото.

