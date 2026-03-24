Преодоля тумор и оглуша с едното ухо, а днес е на световния трон

Тя преодоля тумор и оглуша с едното ухо, а днес е олимпийска шампионка: „Бях ужасена“

Кийли Ходжкинсън, 22-годишната атлетка от Атъртън, спечели злато на 800 метра на световното първенство на закрито в Торун. За нея това е още една мечта, сбъдната след години битки, далеч отвъд пистата.

Пътят ѝ към успеха започва в Атъртън, в спортно семейство. Баща ѝ, Дийн, е маратонец, майка ѝ Рейчъл – също лекоатлетка.

На 13 години Кийли била диагностицирана с мастоид – доброкачествен тумор в ухото. „Бях ужасена“, спомня си британката.

Ситуацията била изключително сериозна. Туморът вече бил разрушил слуховите ѝ костици и бил опасно близо до гръбначния ѝ стълб. Заплашвала я парализа на лицето. Операцията носела своите рискове, но била необходима. Туморът бил отстранен, но последствията останали. Поради увреждането на слуховите костички, тя останала 95% глуха в това ухо.

Не е могла да ходи

Освен това процедурата засегнала центъра ѝ на равновесие до такава степен, че известно време изобщо не можела да ходи, което било невъобразим удар за младата атлетка.

Вместо да се предаде, Кийли използвала изпитанието като гориво. След възстановяването, тя се върнала на пистата по-силна от всякога. На 19 години участва на Олимпийските игри в Токио, печелейки сребро и счупвайки британски рекорд – началото на поредица от сребърни медали, които само засилвали мотивацията ѝ.

Това, което отличава Кийли, е не само отдадеността ѝ, но и животът ѝ извън спорта - близки приятели, интерес към модата, музиката и семейството. Била е на кориците на Elle и Vogue. Говори открито за психическите предизвикателства, свързани със славата, признавайки, че се е борила с „постолимпийска депресия“ след Токио и че свиренето на пиано ѝ е помогнало да се справи с напрежението.

След среброто в Токио, цялата нация очакваше само едно от нея в Париж 2024 - златото. И тя го изпълни. В състезание, което изглеждаше като върхът на кариерата ѝ досега, тя поведе от старта и се откъсна в последните сто метра, пресичайки финалната линия с време 1:56.72. Докато сълзи се стичаха по лицето ѝ, тя празнуваше с армия от британски фенове, осъзнавайки, че е постигнала мечта, за която е мечтала от дете.

Отказва скъпа кола

През февруари 2026 г. Кийли чупи световния рекорд на закрито на 800 м, а месец по-късно става световна шампионка на закрито. От тийнейджърката, която се страхуваше за живота си, до олимпийска шампионка – нейният път е доказателство, че истинската сила идва от сърцето.

Семейството ѝ остава най-голямата ѝ подкрепа. Баща ѝ Дийн веднъж шофира 22 часа от Великобритания до Полша, само за да я гледа как се състезава в Диамантената лига. Самата Кийли, след като спечели злато в Париж, се отказва от скъпа кола, за да прекара време със семейството си на почивка в Марбея.