България е втора по медали в Батуми

Турция ще приеме Евро 2027

Българските щангисти се завърнаха от Евро 2026 в Батуми с общо 5 отличия, а страната ни завърши на второ място в крайното класиране по медали.

Шампиони за България станаха Ангел Русев (до 60 кг) и Карлос Насар (до 94 кг). Иван Димов спечели сребро в двубоя при 65-килограмовите, Христо Христов взе бронз в категория до 110 кг, а Бояна Костадинова е трети при най-леките до 48 кг.

Лидер

Първото място в класирането зае Армения с 8 медала в двубоя — 3 златни, 4 сребърни и 1 бронзов, а Топ 3 допълва Турция с общо 5 отличия — два златни и три бронзови.

Общо състезатели от 17 държави, включително и под неутрален флаг, спечелиха медали в Батуми.

В същото време стана ясно, че следващото европейско първенство по вдигане на тежести през 2027 г. ще се проведе в Турция.

Карлос Насар в България: Европейското беше

Карлос Насар в България: Европейското беше "заучено положение" (ВИДЕО)
„Накара цяла нация да се изправи на крака!“ – Стоичков със силни думи за Везенков (ВИДЕО)

„Накара цяла нация да се изправи на крака!" – Стоичков със силни думи за Везенков (ВИДЕО)
Историческо! Саша Везенков отново над всички в Евролигата! (ВИДЕО)

Историческо! Саша Везенков отново над всички в Евролигата! (ВИДЕО)
Голям скандал и викове

Голям скандал и викове "Оставка" срещу Венци Стефанов!
Като на филм: Вратарят, който не изгоря, не се удави и не уби най-добрия си приятел

Като на филм: Вратарят, който не изгоря, не се удави и не уби най-добрия си приятел

Бронз с вкус на злато: Христо Христов изпуснал титлата сам (ВИДЕО)
„Майка ми не ядеше, за да има за мен"
„Не съм щастлив!" – Насар избухна за ЦСКА
Карлос Насар в България: Европейското беше "заучено положение" (ВИДЕО)
