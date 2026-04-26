България е втора по медали в Батуми

Българските щангисти се завърнаха от Евро 2026 в Батуми с общо 5 отличия, а страната ни завърши на второ място в крайното класиране по медали.

Шампиони за България станаха Ангел Русев (до 60 кг) и Карлос Насар (до 94 кг). Иван Димов спечели сребро в двубоя при 65-килограмовите, Христо Христов взе бронз в категория до 110 кг, а Бояна Костадинова е трети при най-леките до 48 кг.

Лидер

Първото място в класирането зае Армения с 8 медала в двубоя — 3 златни, 4 сребърни и 1 бронзов, а Топ 3 допълва Турция с общо 5 отличия — два златни и три бронзови.

Общо състезатели от 17 държави, включително и под неутрален флаг, спечелиха медали в Батуми.

В същото време стана ясно, че следващото европейско първенство по вдигане на тежести през 2027 г. ще се проведе в Турция.