Български шампион по борба и атлет на Берое са наказани заради допинг

Вижте имената на уличените

Български шампион по борба и атлет на Берое са наказани заради допинг
Двама български спортисти получиха наказания от родната Анти-допингова централа. Това става ясно от обновения списък на санкционираните

За 2025 г. уличените в употреба на забранени вещества спортисти или такива, нарушили разпоредбите, са вече 7. 

Най-пресните случаи са борецът Джемал Али и лекоатлетът Велин Коваленко. 

Джемал Али

Борецът в свободния стил е уличен в употреба на дехидрохлорметилтестостерон. Али е наказан със спиране на правата за 3 години - до юли 2028 г. 

Джемал Али е европейски вицешампион за юноши от 2018 г. Той стигна до схватка за бронза на европейското първенство през 2020 г. при мъжете в категория до 79 кг. 

Снимка: Facebook

Пробата му е взета по време на състезание.

Велин Коваленко

31-годишният Коваленко се изявява в бяганията на 400 и 800 ч. Атлетът от Берое е наказан за 4 години заради неявяване и отказ от проба без уважителна причина. Той ще може да се състезава отново след 12 август 2029 г. 

През август 2025 г. Коваленко участва на 400 м в националния шампионат и финишира трети, като вероятно именно тогава не е дал проба. 

Снимка: Facebook

Със спрени състезателни права е и сумистът Пенчо Дочев. Той е бил тестван от Международната федерация ISF на 25 май и в пробата му са открити тестостерон и норандростерон. 

По казуса му се очаква решение, а от 30 август той няма право да участва в спортни събития. 

